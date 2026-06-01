RBC stuft Meta auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dreistellige Milliardeninvestitionen des Facebook-Konzerns träfen auf eine KI-getriebene Welle globaler Innovationskraft, schrieb Brad Erickson am Sonntag. Mit seinen unvergleichbaren Daten über das Verhalten von mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung und führender KI-Technologie sorge Meta für einen Umbruch des klassischen Werbeansatzes. Meta sei dabei, gerade erst entstehende Marktchancen aufzuspüren, an Kunden weiterzureichen und anschließend zu monetarisieren. Man werde also vom passiven Werbeunternehmen zum automatisierten Inkubator./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 542,7EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 810
Kursziel alt: 810
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 810
Kursziel alt: 810
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte