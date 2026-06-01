Castlelake im Anflug: Was steckt hinter dem Easyjet-Angebot?

Ein Angebot liegt noch nicht auf dem Tisch. Castlelake hat lediglich bestätigt, eine mögliche Offerte zu prüfen. Gespräche habe es keine gegeben, teilt Easyjet mit. Der Verwaltungsrat reagierte entsprechend geerdet: Man werde jeden Vorschlag sorgfältig prüfen, sehe aber erhebliche Fragen rund um Bewertung und Umsetzbarkeit.

Der britische Billigflieger Easyjet steht im Visier des US-Investors Castlelake. Nachdem bekannt wurde, dass die US-amerikanische Investmentgesellschaft eine Übernahmeofferte für die Airline erwägt, schoss der Aktienkurs in London noch am selben Morgen um mehr als zehn Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Anfang März. Die Spekulationsmaschine läuft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Hinter dieser Zurückhaltung steckt eine klare Strategie. Easyjet betont, dass der Aktienkurs derzeit unter seinem tatsächlichen Wert notiert. Als Gründe nennt das Unternehmen die angespannte Lage im Nahen Osten, gesunkenes Kundenvertrauen und hohe Kerosinpreise. Für einen möglichen Käufer ist das verlockend. Für den Verwaltungsrat ist es der Hebel, um einen höheren Preis herauszuverhandeln.

Castlelake versucht offenbar, in einem Tief einzusteigen. Easyjet hingegen pocht darauf, dass das Unternehmen mit einem Investment-Grade-Rating, einer positiven Nettobarposition und hoher Kundenzufriedenheit weit mehr wert ist als die aktuellen Kurse vermuten lassen. Der Verwaltungsrat gab sich deutlich: Man sei sich der Verantwortung bewusst, "den Wert für die eigenen Aktionäre zu maximieren" und werde das auch einfordern.

Regulatorisch läuft die Uhr bereits. Gemäß den britischen Übernahmeregeln muss Castlelake bis zum 26. Juni entscheiden, ob ein verbindliches Angebot kommt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,75 % und einem Kurs von 5,07EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.





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