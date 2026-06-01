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    Großbritannien

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    Industriestimmung steigt überraschend auf Vier-Jahres-Hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • PMI stieg auf 53,9 und höchster Stand seit 2022
    • Stimmung besser trotz gestiegener Energiepreise
    • Produktion steigt zur Auffüllung der Lagerbestände
    Großbritannien - Industriestimmung steigt überraschend auf Vier-Jahres-Hoch
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im Mai trotz gestiegener Energiepreise infolge des Iran-Kriegs überraschend weiter verbessert und den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet.

    Der Indikator hat damit den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht. Mit dem erneuten Anstieg klettert er weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

    Ein Grund für die bessere Stimmung in den Industriebetrieben ist nach Einschätzung von Experten eine verstärkte Produktion zum Auffüllen der Lagerbestände aus Sorge vor den Auswirkungen des Iran-Krieges. "Die Nachhaltigkeit des Aufschwungs bleibt fraglich", kommentierte S&P Global Market-Experte Rob Dobson.

    Er verwies auf den jüngsten Anstieg der Auftragseingänge, der die Ausweitung der Produktion vorantreibt. Dieser stütze sich maßgeblich darauf, dass sowohl die Hersteller als auch ihre Kunden ihre Einkäufe vorziehen, um erwartete kriegsbedingte Preissteigerungen und Lieferkettenstörungen abzufedern./jkr/jsl/jha/






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