DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Bei einer Reihe von Investorenveranstaltungen mit Lauren Kjeldsen im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference" habe die Verantwortliche des Chemiekonzerns für das Tagesgeschäft (COO) einen insgesamt positiven Ton angeschlagen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Montag vorliegenden Rückblick. Die gute Dynamik im Bereich Advamced Technologies berge laut Kjeldsen ein gewisses Aufwärtspotenzial für die Jahresziele. Die Konsensschätzung liege bereits über der Zielspanne, betonte Boucher-Ferte. Sie erwartet zudem eine baldige Ankündigung zur Trennung vom Bereich C4-Chemikalien./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 17,01EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,00 € , was einem Rückgang von -5,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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