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Rheinmetall Aktie schwach im Handel - 01.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -2,79 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.
Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.06.2026
Mit einer Performance von -2,79 % musste die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,79 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -24,65 % hinzunehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +7,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,15 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um -16,70 % verloren.
Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,48 %
|1 Monat
|-4,15 %
|3 Monate
|-24,65 %
|1 Jahr
|-31,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Rheinmetall vor allem um fundamentale News und Kursreaktionen: Rumänische Großaufträge nahe 5 Mrd Euro stärken Umsatz- und Bewertungsprognosen; Gepard-Nachfolge durch Skyranger könnte zukünftige Nachfrage beeinflussen; Insiderkäufe im Mai signalisieren Optimismus; Lieferketten/Lead Times beeinflussen Valuation; Volatilität bleibt Thema.
Zur Rheinmetall Diskussion
Informationen zur Rheinmetall Aktie
Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,52 Mrd. € wert.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.
BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,94 %. Thales notiert im Minus, mit -0,71 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,81 %. Lockheed Martin verliert -0,62 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,83 %.
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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.