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    Besonders beachtet!

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    TKMS Aktie deutlicher Kursrutsch - 01.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TKMS Aktie bisher Verluste von -4,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS Aktie deutlicher Kursrutsch - 01.06.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462684

    TKMS Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 01.06.2026

    Die TKMS Aktie notiert aktuell bei 82,10 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,20 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,60  entspricht. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,38 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 82,10, mit einem Minus von -4,20 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TKMS, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,49 % Verlust nach sich zog.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +7,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,35 %. Im Jahr 2026 gab es für TKMS bisher ein Plus von +29,72 %.

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    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,08 %
    1 Monat -0,35 %
    3 Monate -12,49 %
    1 Jahr -9,99 %
    Stand: 01.06.2026, 11:14 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TKMS-Aktie. Debattiert wird über künftige Großaufträge (Kanada, Indien, Brasilien) und deren Auswirkungen auf Kursentwicklung und Bewertung: Auftragsbestand ca. 20,6 Mrd. EUR, erwartete Margen der U-Boot-Sparte, Timing-Effekte bei Vorauszahlungen belasten den freien CF. Kursziele um 110 EUR; Kanada-Entscheidung wird erwartet. CAE-Kooperation als potenzieller fundamentaler Impuls wird diskutiert.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,22 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 01.06. - TecDAX stark +0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,94 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,80 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,81 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,95 %

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -4,78 %
    +7,08 %
    -0,35 %
    -12,49 %
    -10,43 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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    Verfasst von Markt Bote
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