RENK Group Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 01.06.2026

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von RENK Group Verluste von -8,97 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -3,99 % musste die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,93 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +15,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,76 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +4,27 % gewonnen.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,66 % 1 Monat +4,76 % 3 Monate -8,97 % 1 Jahr -29,56 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 01.06.2026, 11:14 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,37 Mrd. € wert.

RENK Group baute seine Position im Vormonat leicht aus. Nun steht die Bewertung im Juni an.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.