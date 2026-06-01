HENSOLDT Aktie unter Verkaufsdruck - 01.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -2,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,33 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 85,26€, mit einem Minus von -2,96 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,96 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +19,51 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,75 % 1 Monat +13,56 % 3 Monate +10,96 % 1 Jahr -6,31 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Stand: 01.06.2026, 11:15 Uhr

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,80 Mrd. € wert.

Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt geht dank höherer Kundenanzahlungen in diesem Jahr von einem besseren Zustrom freier Finanzmittel aus. So sollen rund 50 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und …

HENSOLDT schärft seine Finanzziele: Der Technologiekonzern hebt die Free-Cashflow-Prognose für 2026 deutlich an und unterstreicht damit seine robuste Wachstumsstrategie.

HENSOLDT sharpens its financial outlook, boosting cash flow ambitions for 2026 while reaffirming key guidance metrics and its strategic growth trajectory.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.