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HENSOLDT Aktie unter Verkaufsdruck - 01.06.2026
Am 01.06.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um -2,96 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.
HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.
HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 01.06.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -2,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,33 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 85,26€, mit einem Minus von -2,96 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,96 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +19,51 %.
HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,75 %
|1 Monat
|+13,56 %
|3 Monate
|+10,96 %
|1 Jahr
|-6,31 %
Informationen zur HENSOLDT Aktie
Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,80 Mrd. € wert.
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Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.