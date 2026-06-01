DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Derzeit scheine die Nachfrage nach Kalidünger hoch zu sein, da die Lagerbestände in etlichen Regionen wohl niedrig seien, schrieb Tristan Lamotte in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine Reihe von Investorenveranstaltungen mit Konzernchef Christian Meyer sowie der investor-Relations-Leiterin Julia Bock im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 14,71EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tristan Lamotte
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: negativ
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