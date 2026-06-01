DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat K+S auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Derzeit scheine die Nachfrage nach Kalidünger hoch zu sein, da die Lagerbestände in etlichen Regionen wohl niedrig seien, schrieb Tristan Lamotte in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine Reihe von Investorenveranstaltungen mit Konzernchef Christian Meyer sowie der investor-Relations-Leiterin Julia Bock im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 14,71EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10,50

Kursziel alt: 10,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

