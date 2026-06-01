TUI - Aktie zeigt Schwäche - 01.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von -2,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,38 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TUI in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,86 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +5,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,34 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TUI -20,89 % verloren.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,41 % 1 Monat +10,34 % 3 Monate +1,86 % 1 Jahr -2,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Stand: 01.06.2026, 11:15 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die TUI-Aktie: Politische Risiken beeinflussen die Kursentwicklung, es zeigen sich Ab- und Aufwärtsbewegungen sowie Tests alter Hochs. Diskussionen über Entry bei rund 6,5 EUR, Hochs um 7,1 EUR und Hebel-/Sell-in-May-Strategien. Fundamentale Aspekte: Schuldenabbau und Absicherung der Treibstoffkosten; Bewertung: historisch niedriges KGV und Übernahmepotenzial.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von easyJet, Booking Holdings und Co.

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,75 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +0,10 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,33 %.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.