Intel Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 01.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von -4,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 93,77€, mit einem Minus von -4,59 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +161,52 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,76 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +208,66 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,93 % 1 Monat +13,76 % 3 Monate +161,52 % 1 Jahr +473,46 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 01.06.2026, 11:15 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 475,91 Mrd. € wert.

Intel lieferte im Vormonat eine starke Performance und gewann +15,73 %. Nun stellt sich die Frage, ob der Juni neue Chancen eröffnet.

Nvidia bringt künstliche Intelligenz vom Rechenzentrum auf den PC. Mit dem neuen RTX-Spark-Superchip greift der Konzern am PC-Markt frontal an. Nvidia stellte auf der Computex in Taipeh den RTX-Spark-Superchip vor, der ab Herbst in Laptops und …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,93 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,83 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -6,90 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,15 % zu

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.