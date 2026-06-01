WARBURG RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der jüngste Kursrückschlag biete eine willkommene Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Montag. Denn der Barmittelzufluss des Anlagenbauers bessere sich./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:00 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 55,10EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Stefan Augustin

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 62,00 € , was eine Steigerung von +12,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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