WARBURG RESEARCH stuft Gea Group auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Gea von 61 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der jüngste Kursrückschlag biete eine willkommene Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Montag. Denn der Barmittelzufluss des Anlagenbauers bessere sich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 55,10EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 62
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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