UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Sell" belassen. Die Aktie des Stromnetzbetreibers sei "priced for perfection", schrieb Mark Freshney am Sonntagabend. Das bedeutet, dass die Bewertung so optimistisch ist, dass sie starke Ergebnisse, ständiges Wachstum und eine perfekte Umsetzung der Unternehmensstrategie voraussetzt. Die vom Regulierer erlaubten Renditen dürften nicht weiter steigen, glaubt der Experte und setzt stattdessen auf Pennon, Italgas und Redeia./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 23:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 23:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 13,99EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Mark Freshney
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,5
Kursziel alt: 11,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Freshney
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,5
Kursziel alt: 11,5
Währung: GBP
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