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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie heute im Plus (160,38€) - 01.06.2026

    Am 01.06.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um +2,69 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie heute im Plus (160,38€) - 01.06.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.06.2026

    Mit einer Performance von +2,69 % konnte die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +3,53 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 160,38. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg bei SAP konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,33 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,94 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -24,54 % erlebt.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,78 %
    1 Monat +6,94 %
    3 Monate -5,33 %
    1 Jahr -40,53 %
    Stand: 01.06.2026, 11:41 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von SAP nach den jüngsten Meldungen, vor allem dem Einfluss der Salesforce-Zahlen und ob der Anstieg am Montag anhält. Diskutiert werden bearish Prognosen (bis 125 € oder

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 197,40 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,13 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,02 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,80 %. ServiceNow legt um +8,01 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +3,11 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +2,69 %
    +2,78 %
    +6,94 %
    -5,33 %
    -40,53 %
    +30,64 %
    +38,64 %
    +117,13 %
    +1.002.275,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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