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    Besonders beachtet!

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    Fedex Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 01.06.2026

    Am 01.06.2026 ist die Fedex Aktie, bisher, um -15,61 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fedex Aktie.

    Besonders beachtet! - Fedex Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 01.06.2026
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    FedEx ist ein globaler Logistik- und Paketdienstleister mit Fokus auf Expresszustellung, Fracht und E-Commerce-Lösungen. Kernleistungen: Overnight-Express, internationale Luftfracht, Bodenlogistik, Supply-Chain-Services. Starke Marktstellung neben UPS, DHL, USPS. USPs: dichtes globales Luftfrachtnetz, Zeitgarantien, integrierte Tracking- und Fulfillment-Lösungen für Onlinehandel.

    Fedex Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fedex Aktie. Mit einer Performance von -15,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Fedex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 297,80, mit einem Minus von -15,61 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl die Fedex Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,64 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fedex Aktie damit um +5,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fedex +44,51 % gewonnen.

    Fedex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,16 %
    1 Monat +6,65 %
    3 Monate +9,64 %
    1 Jahr +79,66 %
    Stand: 01.06.2026, 11:41 Uhr

    Informationen zur Fedex Aktie

    Es gibt 239 Mio. Fedex Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,96 Mrd. € wert.

    Fedex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26


    Im Mai `26 haben 6 Analysten die Fedex Aktie eingestuft.

    Goldman senkt Ziel für Fedex auf 375 Dollar - 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 405 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Montag an die anstehende Abspaltung von …

    GOLDMAN SACHS stuft Fedex auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 405 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Montag an die anstehende Abspaltung von …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Fedex

    DHL Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Expeditors International of Washington notiert im Plus, mit +0,37 %. United Parcel Service Registered (B) notiert im Minus, mit -0,39 %. Kuehne + Nagel International legt um +1,40 % zu DSV Bearer and/or registered notiert im Plus, mit +0,70 %.

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    Ob die Fedex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fedex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fedex

    -15,61 %
    +5,16 %
    +6,65 %
    +9,64 %
    +79,66 %
    +69,98 %
    +36,99 %
    +140,04 %
    +1.428,75 %
    ISIN:US31428X1063WKN:912029
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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