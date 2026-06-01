Fedex Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 01.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Fedex Aktie. Mit einer Performance von -15,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Fedex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 297,80€, mit einem Minus von -15,61 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

FedEx ist ein globaler Logistik- und Paketdienstleister mit Fokus auf Expresszustellung, Fracht und E-Commerce-Lösungen. Kernleistungen: Overnight-Express, internationale Luftfracht, Bodenlogistik, Supply-Chain-Services. Starke Marktstellung neben UPS, DHL, USPS. USPs: dichtes globales Luftfrachtnetz, Zeitgarantien, integrierte Tracking- und Fulfillment-Lösungen für Onlinehandel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Fedex Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,64 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fedex Aktie damit um +5,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fedex +44,51 % gewonnen.

Fedex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,16 % 1 Monat +6,65 % 3 Monate +9,64 % 1 Jahr +79,66 %

Informationen zur Fedex Aktie

Stand: 01.06.2026, 11:41 Uhr

Es gibt 239 Mio. Fedex Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,96 Mrd. € wert.

Im Mai `26 haben 6 Analysten die Fedex Aktie eingestuft.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 405 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Montag an die anstehende Abspaltung von …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 405 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Montag an die anstehende Abspaltung von …

So schlagen sich die Wettbewerber von Fedex

DHL Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. Expeditors International of Washington notiert im Plus, mit +0,37 %. United Parcel Service Registered (B) notiert im Minus, mit -0,39 %. Kuehne + Nagel International legt um +1,40 % zu DSV Bearer and/or registered notiert im Plus, mit +0,70 %.

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Ob die Fedex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fedex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.