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    Besonders beachtet!

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    Advanced Micro Devices Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 01.06.2026

    Am 01.06.2026 ist die Advanced Micro Devices Aktie, bisher, um -4,38 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Advanced Micro Devices Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 01.06.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Advanced Micro Devices Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.06.2026

    Die Advanced Micro Devices Aktie notiert aktuell bei 423,35 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,38 % nachgegeben, was einem Verlust von -19,40  entspricht. Die Talfahrt der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 423,35, mit einem Minus von -4,38 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Advanced Micro Devices in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +166,64 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +8,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,15 %. Im Jahr 2026 gab es für Advanced Micro Devices bisher ein Plus von +139,18 %.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,36 %
    1 Monat +42,15 %
    3 Monate +166,64 %
    1 Jahr +354,63 %
    Stand: 01.06.2026, 11:41 Uhr

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 691,37 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,74 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,84 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -7,45 %. Broadcom legt um +2,31 % zu

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    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    -4,53 %
    +8,36 %
    +42,15 %
    +166,64 %
    +354,63 %
    +297,21 %
    +570,86 %
    +10.720,22 %
    +13.795,46 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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