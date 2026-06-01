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    Besonders beachtet!

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    Cadence Design Systems Aktie stark gefragt - +8,61 % - 01.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Cadence Design Systems Aktie bisher um +8,61 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cadence Design Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - Cadence Design Systems Aktie stark gefragt - +8,61 % - 01.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Cadence Design Systems ist ein führender EDA-Anbieter für die Entwicklung von Halbleitern und elektronischen Systemen. Hauptprodukte: Design- und Verifikationssoftware, IP-Blöcke, System- und Packaging-Lösungen. Starke Marktstellung neben Synopsys und Siemens EDA. USPs: breite IP-Bibliothek, enge Kundenintegration, KI-gestützte Design-Optimierung und tiefe Verankerung in High-End-Chipdesigns.

    Cadence Design Systems aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 01.06.2026

    Die Cadence Design Systems Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +8,61 % auf 348,23. Damit gewinnt die Aktie +27,60  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Cadence Design Systems einen Gewinn von +33,83 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Cadence Design Systems Aktie damit um +4,32 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,57 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Cadence Design Systems einen Anstieg von +24,56 %.

    Während Cadence Design Systems heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,19 %.

    Cadence Design Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,32 %
    1 Monat +18,57 %
    3 Monate +33,83 %
    1 Jahr +32,87 %
    Stand: 01.06.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Cadence Design Systems Aktie

    Es gibt 276 Mio. Cadence Design Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,88 Mrd.EUR € wert.

    Cadence Unveils Industry’s First Fully Autonomous Virtual Engineer for Chip Design, powered by NVIDIA


    At Computex 2026, Cadence (Nasdaq: CDNS) announced the industry’s first fully autonomous virtual agentic AI design engineer, extending the ChipStack AI Super Agent to Level-5 autonomy. Built on Cadence’s AI-driven electronic design automation (EDA) …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Synopsys und Co.

    Synopsys, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,82 %.

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    Ob die Cadence Design Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cadence Design Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cadence Design Systems

    +9,25 %
    +6,11 %
    +19,99 %
    +41,48 %
    +37,72 %
    +59,04 %
    +232,09 %
    +1.468,57 %
    +14.080,46 %
    ISIN:US1273871087WKN:873567
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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