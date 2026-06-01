Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 01.06.26
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 01.06.26 (Stand 12:01 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Micron Technology Inc (+4,97 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+0,59 %), DAX Performance (+0,38 %), Palantir Technologies Inc (+2,18 %), Zalando SE (-2,99 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|DN1NWZ
|Long
|27,24
|195,90 Tsd.
|Silber
|VY22G5
|Long
|17,74
|188,00 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|IBM - International Business Machines
|PM0SPB
|Long
|3,95
|17,93 Tsd.
|ASML Holding NV
|PK1ZZH
|Long
|4,78
|17,38 Tsd.
|Microsoft Corp.
|PM1GER
|Long
|14,96
|12,56 Tsd.
|NASDAQ 100
|PG2K4V
|Short
|-7,58
|12,50 Tsd.
|Rheinmetall AG
|PC2FSE
|Long
|6,31
|9,21 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Kohlendioxid (CO2 Emissionsrechte)
|
Classic
|DJ2AAA
|156,82 Tsd.
|Palantir Technologies Inc
|
Sonstige
|A2U3F4
|143,77 Tsd.
|Zalando SE
|
Classic
|PK46N4
|137,43 Tsd.
|Rheinmetall AG
|
Sonstige
|DK1EC7
|108,71 Tsd.
|
Classic
|UBS0PT
|71,53 Tsd.
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