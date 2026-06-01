Workday (A) Aktie legt weiter zu - 01.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Workday (A). Mit einer Performance von +4,69 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Workday (A) Aktie. Nach einem Plus von +12,29 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 131,22€, mit einem Plus von +4,69 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Workday (A) einen Gewinn von +9,89 % verbuchen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Workday (A) um -31,74 % verloren.

Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,51 % 1 Monat +19,78 % 3 Monate +9,89 % 1 Jahr -41,52 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Stand: 01.06.2026, 12:05 Uhr

Es gibt 201 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,23 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Oracle und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,09 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,54 %. SAP notiert im Plus, mit +2,61 %. ServiceNow legt um +7,87 % zu

Workday (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.