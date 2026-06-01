Micron Technology Aktie mit starker Tagesperformance - 01.06.2026

Mit einer Performance von +5,16 % konnte die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +4,99 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 875,60€, mit einem Plus von +5,16 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Micron Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +157,21 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +29,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +82,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Micron Technology einen Anstieg von +249,80 %.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,44 % 1 Monat +82,91 % 3 Monate +157,21 % 1 Jahr +956,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 01.06.2026, 12:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssprung von Micron (rund +19%, Börsenwert >1 Bio. USD) und die fundamentalen Gründe des Memory‑Booms: UBS-Kursziel stark erhöht, AI-getriebene Nachfrage und langfristige Preisverträge. Diskutiert werden hohe Bewertungs-/Blasenrisiken, Wettbewerbs- und Technologierisiken (Samsung, HBM4), zyklische DRAM‑Risiken, Hardware‑Refresh‑Zyklen (NAND 3–5 J., HBM 2–3 J.) sowie mögliche Gewinnmitnahmen/Quartalsverkäufe.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 985,87 Mrd. € wert.

Die Micron-Aktie setzt auch zu Beginn der neuen Handelswoche ihre Kursrallye fort und legt im europäischen Handel über +3% zu. Im US-Handel besteht damit die Chance, heute die magische Kursmarke von 1.000 US$ zu knacken. Hat der Speicherchiphersteller denn noch Luft nach oben oder müssen sich Anleger langsam auf eine Trendwende einstellen? Zwei Superbullen Wenn […] The post Micron-Aktie: Fallen heute die 1.000 US$? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,56 %. Western Digital notiert im Plus, mit +1,38 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +10,77 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.