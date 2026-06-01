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    Rallye der Weltraum-Aktien

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    Astrotech: Space-Aktie im Höhenrausch!

    Space-Aktien boomen: Die Rendite aus dem Orbit scheint verlockend. Besonders im Schatten des geplanten Börsengangs von SpaceX.

    Für Sie zusammengefasst
    Rallye der Weltraum-Aktien - Astrotech: Space-Aktie im Höhenrausch!
    Foto: Unsplash

    Seit der Pressemitteilung in der letzten Woche hat die Aktie von Astrotech sich um 800 Prozent verteuert! 

    Laut der Pressemitteilung des Unternehmens hat der Vorstand einen Strategieplan genehmigt, der sich auf die Erschließung von Mondressourcen konzentriert, um Quantencomputing sowie die Halbleiterfertigung auf dem Mond zu ermöglichen.

    Also: Das Unternehmen springt auf den Space-Hype an der Börse auf, denn in diesem Vorhaben steckt mächtig viel Zukunftsmusik.

    Angesichts der sehr geringen Marktkapitalisierung und des engen Free Floats löste dieser massive fundamentale Wandel eine starke Momentum-Bewegung aus, die diese massive Rallye auslöste.

    Das Fundament der neuen Astrotech-Strategie basiert auf der Gewinnung zweier besonders begehrter Mondressourcen: Silizium-28 (Si-28) und Helium-3.

    Im schnell wachsenden Bereich des Quantencomputings ist hochreines Si-28 essenziell für die Herstellung von Halbleitersubstraten, die atomare Störgeräusche eliminieren und dadurch die Kohärenzzeiten von Qubits deutlich verbessern.

    Astrotech

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    ISIN:US0464843095WKN:A3DZGS
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    Helium-3 wiederum dient als entscheidender thermischer Katalysator für Ultratiefkühlungs-Dilutionskühler, die notwendig sind, um Quantensysteme stabil zu halten.

    Indem Astrotech diese Elemente direkt auf der Mondoberfläche gewinnen will, positioniert sich das Unternehmen als potenzieller Schlüsselzulieferer für die nächste Generation von Deep-Tech-Infrastruktur.

    Die ASTC-Aktie steigt auch deshalb, weil das Unternehmen frühes spekulatives Interesse der Anleger auf sich zieht, die gezielt auf eine reine Exponierung gegenüber der Quanten-Lieferkette setzen wollen.

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    Damit bedient die Aktie gleich zwei Phantasien: Die Quanten-und die Space-Dynamik an der Börse.

    Die Aktie erlebt zudem eine spektakuläre Rally, weil das Unternehmen über die reine Rohstoffgewinnung hinausgeht und Pläne für autonome, automatisierte Fertigungszentren auf dem Mond entwickelt.

    Auch wenn die Mondstrategie für ein Micro-Cap-Unternehmen wie Science-Fiction wirkt, versucht Astrotech den Plan durch seine langjährige Luft- und Raumfahrterfahrung zu untermauern.

    Aber vorsicht: Die Rakete könnte ebenso schnell wieder abstüzen, ehe sie überhaupt erst richtig gestartet ist.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Astrotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 43,00EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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