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Bayer Aktie heute im Minus (35,69€) - 01.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -2,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.
Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).
Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.06.2026
Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,00 % im Minus. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,00 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Bayer insgesamt ein Minus von -10,53 % zu verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -8,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,57 % verloren.
Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,34 %
|1 Monat
|-6,85 %
|3 Monate
|-10,53 %
|1 Jahr
|+48,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Aktie, Kursentwicklung und Bewertung im Kontext US-Rechtsrisiken. Es wird diskutiert, wie ein Supreme Court-Urteil oder Vergleich Kurs und Risiko beeinflusst. Der Kurs um 30–35 € steht im Fokus; Unter-30 € wird als Einstieg diskutiert, 40 € als mögliches Analystenziel genannt. Positive Pipeline-Meldungen werden gesehen, doch die Unsicherheit dominiert.
Zur Bayer Diskussion
Informationen zur Bayer Aktie
Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,02 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer
BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %. Novartis notiert im Minus, mit -1,38 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,04 %. Sanofi verliert -0,15 % Roche Holding notiert im Minus, mit -0,87 %.
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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.