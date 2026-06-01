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    Besonders beachtet!

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    Bayer Aktie heute im Minus (35,69€) - 01.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -2,00 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie heute im Minus (35,69€) - 01.06.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,00 % im Minus. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,00 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Bayer insgesamt ein Minus von -10,53 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -8,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,57 % verloren.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,34 %
    1 Monat -6,85 %
    3 Monate -10,53 %
    1 Jahr +48,14 %
    Stand: 01.06.2026, 12:07 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Aktie, Kursentwicklung und Bewertung im Kontext US-Rechtsrisiken. Es wird diskutiert, wie ein Supreme Court-Urteil oder Vergleich Kurs und Risiko beeinflusst. Der Kurs um 30–35 € steht im Fokus; Unter-30 € wird als Einstieg diskutiert, 40 € als mögliches Analystenziel genannt. Positive Pipeline-Meldungen werden gesehen, doch die Unsicherheit dominiert.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,02 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 01.06. - TecDAX stark +0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Bayer: Die Lage spitzt sich zu


    Während zahlreiche Branchen neue Hochs markieren konnten, befindet sich die Bayer-Aktie nach wie vor in einer schwierigen technischen Ausgangslage. Die Bullen scheitern bislang daran, die Kurse nachhaltig oberhalb der 50-Tage-Linie zu etablieren.

    Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26


    Im Mai `26 haben 17 Analysten die Bayer Aktie eingestuft.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %. Novartis notiert im Minus, mit -1,38 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,04 %. Sanofi verliert -0,15 % Roche Holding notiert im Minus, mit -0,87 %.

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

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    -29,46 %
    -56,85 %
    +149,96 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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