Bayer Aktie heute im Minus (35,69€) - 01.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Bayer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,00 % im Minus. Der Kursrückgang der Bayer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,73 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,00 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Bayer insgesamt ein Minus von -10,53 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -8,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -1,57 % verloren.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,34 % 1 Monat -6,85 % 3 Monate -10,53 % 1 Jahr +48,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Stand: 01.06.2026, 12:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Aktie, Kursentwicklung und Bewertung im Kontext US-Rechtsrisiken. Es wird diskutiert, wie ein Supreme Court-Urteil oder Vergleich Kurs und Risiko beeinflusst. Der Kurs um 30–35 € steht im Fokus; Unter-30 € wird als Einstieg diskutiert, 40 € als mögliches Analystenziel genannt. Positive Pipeline-Meldungen werden gesehen, doch die Unsicherheit dominiert.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,02 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Während zahlreiche Branchen neue Hochs markieren konnten, befindet sich die Bayer-Aktie nach wie vor in einer schwierigen technischen Ausgangslage. Die Bullen scheitern bislang daran, die Kurse nachhaltig oberhalb der 50-Tage-Linie zu etablieren.

Im Mai `26 haben 17 Analysten die Bayer Aktie eingestuft.

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %. Novartis notiert im Minus, mit -1,38 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,04 %. Sanofi verliert -0,15 % Roche Holding notiert im Minus, mit -0,87 %.

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.