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TeamViewer Aktie legt weiter zu - +3,74 % - 01.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die TeamViewer Aktie bisher um +3,74 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.
TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.
TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 01.06.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von TeamViewer. Sie steigt um +3,74 % auf 6,1100€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,82 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +1,82 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,1100€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
In den letzten drei Monaten verzeichnete die TeamViewer Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +7,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,87 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Rückgang von -1,25 %.
TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,37 %
|1 Monat
|+29,87 %
|3 Monate
|+34,67 %
|1 Jahr
|-42,53 %
Informationen zur TeamViewer Aktie
Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.
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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
So schlagen sich die Wettbewerber von TeamViewer
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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.