JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Es habe sich bestätigt wie konservativ die bisherigen Annahmen gewesen seien, schrieb Ben Brown am Montag nach der Aufstockung des Cashflow-Ziels für das Gesamtjahr. Für überraschend hält er sie nicht. Damit werde nun der Kaufpreis für Nedinsco komplett aufgefangen./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 85,08EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Brown
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte