JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Es habe sich bestätigt wie konservativ die bisherigen Annahmen gewesen seien, schrieb Ben Brown am Montag nach der Aufstockung des Cashflow-Ziels für das Gesamtjahr. Für überraschend hält er sie nicht. Damit werde nun der Kaufpreis für Nedinsco komplett aufgefangen./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,16 % und einem Kurs von 85,08EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ben Brown

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +5,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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