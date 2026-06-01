Plus 90 Prozent in einem Jahr: SoftBank stößt Toyota vom Thron

Die Zahlen sprechen für sich: SoftBank kommt inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 48 Billionen Yen, Toyota liegt bei etwa 46 Billionen. Seit Jahresbeginn hat sich der SoftBank-Kurs nahezu verdoppelt, während Toyota im gleichen Zeitraum mehr als zehn Prozent verloren hat.

Zum ersten Mal seit dem Höhepunkt der Dotcom-Blase im Jahr 2000 ist Toyota nicht mehr das wertvollste Unternehmen Japans. SoftBank hat den Autobauer am Montag überholt. Die Aktie des von Masayoshi Son geführten Technologiekonzerns legte an einem einzigen Handelstag in Tokio rund 14 Prozent zu und hievte den Börsenwert erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten über den von Toyota.

Die Gründe für diese Verschiebung sind keine Überraschung. SoftBank hat sich früh und konsequent auf KI-Infrastruktur ausgerichtet und profitiert nun vom globalen Tech-Aufschwung. Toyota dagegen kämpft mit den Folgen gestiegener Ölpreise, die den Betrieb von Verbrennern verteuern und die weltweite Automobilnachfrage bremsen. Tomo Kinoshita, Marktstratege bei Invesco Asset Management Japan, bringt es auf den Punkt: "SoftBank hat seine Managementressourcen auf KI-Geschäfte konzentriert und ist erfolgreich auf der globalen Tech-Welle mitgesurft. Toyota hingegen leidet unter steigenden Ölpreisen infolge des Iran-Krieges."

Kinoshita hält eine Trendumkehr für möglich, sollten die Rohölpreise wieder sinken und die Autoindustrie entlasten. Langfristig aber dürfte die Richtung klar sein: KI-Unternehmen werden an den Börsen zunehmend höher bewertet, ihr Gewicht im japanischen Aktienmarkt wird wachsen.

SoftBank untermauert diesen Kurs mit einer aggressiven Investitionsoffensive. In Frankreich plant der Konzern den Aufbau von KI-Rechenzentren mit einer Kapazität von fünf Gigawatt, wofür bis zu 75 Milliarden Euro fließen sollen. Die erste Ausbaustufe sieht rund 45 Milliarden Euro für Anlagen in der nordfranzösischen Region Hauts-de-France vor, die bis 2031 mehr als drei Gigawatt Rechenleistung liefern sollen. Das Projekt geht auf eine persönliche Initiative von Präsident Macron zurück, der Son bei einem Japanbesuch direkt angesprochen haben soll.

Das Frankreich-Engagement ergänzt bereits laufende Projekte: In Ohio arbeitet SoftBank an einem Rechenzentrum mit zehn Gigawatt Kapazität, außerdem ist der Konzern mit einer Investitionszusage von mehr als 60 Milliarden US-Dollar und einem Anteil von rund 13 Prozent an OpenAI beteiligt. Hinzu kommt das gemeinsam mit OpenAI, Oracle und dem Abu Dhabi-Fonds MGX geplante Stargate-Projekt, das US-weit Rechenzentren im dreistelligen Milliardenbereich aufbauen soll.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,29 % und einem Kurs von 47,15EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



