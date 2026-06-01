Verbio mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen

Das ist doch auch wieder ein halbgarer Kram. Weil bunt der Ölpreis mit dem Dieselpreis in einen Top geworfen wird. Bzw. wenn man der Logik folgen würde, müsste man sich ja am Dieselpreis an den Tankstellen in Deutschland orientieren und nicht an einem Ölpreis wie Brent oder aus anderen Regionen.





Bzw. da wären wir auch beim Thema Tankrabatt bis zum 30.06.2026 und ob der ausläuft oder für alle oder Teile verlängert wird - immerhin 17 Cent/Liter Differenz.





Und man wäre auch beim Thema Kriegsfolgen. Denn es kann auch bei einem Friedensschluss sein, das der Ölpreis rasch wieder sinkt, aber der Dieselpreis nicht, weil durch die Zerstörung von Raffinerien erstmal nur noch deutlich weniger Öl zu Diesel etc. verarbeitet werden kann.





Also selbst nach Ihrer Argumentation müsste man auf den Deutschen Dieselpreis und nicht auf den Ölpreis irgendwo in der Welt schauen. Neben den beiden o.g. Punkten wäre man dann auch beim Thema CO2-Bepreisung und generell bei den Themen Steuern und Abgaben auf Kraftstoffe. Der Finanzierungsbedarf in Deutschland ist erheblich und da wird die Politik in den nächsten Jahren eher noch Gelder draufpacken statt runterzunehmen.





Man muss eben auch wie geschrieben wissen, das mit der Verbio Aktie enorm gezockt wird. Jeden Tag. Während des Tages schwankt der Kurs fast immer um 5, 6 % und manchmal sogar an 10 %. Das ist alles andere als schön. Aber es ist derzeit so.







