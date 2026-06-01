AKTIE IM FOKUS
Verbio mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen
- Verbio-Aktien steigen 6 Prozent auf 40,18 Euro
- Knacken Trend seit Jahreshoch Anfang April 47,26
- Analystenziele bis 55 Euro, Mühlenbruch/MWB
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei wieder deutlich steigenden Ölpreisen versuchen die Aktien des Biospritherstellers Verbio am Montag einen Ausbruch aus ihrem Korrekturtrend. Verbio-Aktien steigen um 6 Prozent auf 40,18 Euro und knacken damit den Trend seit dem Jahreshoch Anfang April bei 47,26 Euro.
Verbio werden nur von wenigen Analysten gecovert, die Kursziele reichen bis 55 Euro. An der Spitze liegt damit Leon Mühlenbruch von MWB Research. Er sieht ein recht günstiges Umfeld für Biokraftstoffe angesichts der geopolitischen Spannungen und ihrer Auswirkungen auf die Energiemärkte. Ihr Rekordhoch hatten Verbio-Papiere im April 2022 bei über 88 Euro erreicht.
Auch Aktien von Energiekontor , Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, erholten sich am Montag mit plus 4,5 Prozent deutlich./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 47,45 auf Tradegate (01. Juni 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -8,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 657,92 Mio..
Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +56,12 %/+62,45 % bedeutet.
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Das ist doch auch wieder ein halbgarer Kram. Weil bunt der Ölpreis mit dem Dieselpreis in einen Top geworfen wird. Bzw. wenn man der Logik folgen würde, müsste man sich ja am Dieselpreis an den Tankstellen in Deutschland orientieren und nicht an einem Ölpreis wie Brent oder aus anderen Regionen.
Yepp.