Softwarewerte erholen sich weiter - SAP überwinden Chart-Hürde

Nils49 schrieb 28.05.26, 09:32

Das zentrale Problem ist, dass viele Analysten und Marktteilnehmer die strategische Bedeutung von KI in Verbindung mit SAP-Software für die Kunden noch nicht vollständig erfassen. Christian Klein hat das sehr nachvollziehbar erläutert.





Christian Klein

CEO der SAP SE

26. Mai 2026



Heute experimentieren die meisten Unternehmen mit KI. Viele können auf beeindruckende Demos, erfolgreiche Pilotprojekte und Tools verweisen, die bei bestimmten Aufgaben Zeit gespart haben.



Weit weniger können jedoch von sich behaupten, dass KI ihr Geschäft funktions-, prozess- und teamübergreifend verändert hat. Der Unterschied liegt nicht im Modell, sondern im Kontext – der Fähigkeit der KI, die tatsächlichen Abläufe in einem Unternehmen zu verstehen.



Ein Großteil der aktuellen KI-Diskussion dreht sich um Agenten, Modelle und Benchmarks. Welches Modell schneidet am besten ab? Welches System erledigt die meisten Aufgaben? Welche Benutzeroberfläche fühlt sich am intuitivsten an? Diese Faktoren sind wichtig, lösen aber nicht die zentrale Herausforderung für Unternehmen.



Unternehmen nutzen Workflows, die Teams, Richtlinien, Genehmigungen, Berechtigungen und Daten übergreifen. Sie planen, beschaffen, produzieren, stellen ein, bezahlen und bieten Service über Systeme, die reale Geschäftsauswirkungen haben. Künstliche Intelligenz (KI) schafft nur dann nachhaltigen Mehrwert in großem Umfang, wenn sie in diesem Kontext agiert.



Modelle generieren Antworten. Ein Agent kann eine Aufgabe erledigen. Doch für den Geschäftsbetrieb ist mehr nötig. Es erfordert ein Verständnis dafür, wie Arbeit erledigt wird, wer befugt ist, zu handeln, welche Regeln gelten und wie Entscheidungen funktionsübergreifend miteinander verknüpft sind. Ohne diesen Kontext kann KI ihr Versprechen nicht einlösen.



Das ist einer der Gründe, warum KI meiner Meinung nach die Bedeutung von Software mit fundiertem Geschäftskontext erhöht. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre Arbeitsweise grundlegend neu zu erfinden.



Wird erledigt. Wenn KI-Agenten End-to-End-Prozesse verstehen, können sie funktionsübergreifend agieren, Workflows autonom ausführen und Aktionen in Echtzeit koordinieren. Anstatt einzelne Schritte zu automatisieren, kann KI Prozesse von Anfang bis Ende durchführen und so Mitarbeiter von wiederkehrenden Koordinationsaufgaben entlasten. Dadurch können sich diese auf wertschöpfende Entscheidungen, die Überwachung und die Strategieentwicklung konzentrieren. Dies bezeichnen wir als das Autonome Unternehmen – einen grundlegenden Wandel von reinen Ausführungssystemen hin zu Systemen, die denken, entscheiden und handeln können. Eine Vision, bei der SAP eine führende Rolle einnehmen will.



Seit über fünf Jahrzehnten unterstützen wir die Kernprozesse der weltweit führenden Unternehmen. Unsere Systeme speichern nicht nur Daten – sie bilden ab, wie Unternehmen tatsächlich funktionieren: ihre Prozesse, Regeln und Entscheidungen. Unser ERP-System ist das institutionelle Gedächtnis und das Gehirn vieler Unternehmen branchenübergreifend und weltweit. Unsere neue SAP Business KI-Plattform vereint Unternehmensdaten, Prozesse und Governance in einem einheitlichen Kontext für KI.



Auf dieser Grundlage bildet Joule die Interaktionsschicht, die Menschen mit KI verbindet und die Interaktion mit Software neu definiert. Joule-Assistenten arbeiten mit Anwendern zusammen, während Joule-Agenten Geschäftsprozesse vollständig ausführen. So wird Intelligenz direkt in die Abläufe integriert – nicht nachträglich hinzugefügt. Wir nennen dies die Autonome Suite.



„Zeigen Sie mir, wie sich meine Finanzprognose für das Jahr auf Basis der neuesten Pipeline- und Lieferkettendaten verändern könnte.“



Auf den ersten Blick wirkt dies wie eine einfache Eingabeaufforderung.



Die Antwort ist jedoch reine Spekulation.

Im vollständigen Geschäftskontext betrachtet, identifiziert das System zunächst die korrekten Geschäftsprozesse und versteht die spezifische Konfiguration, die deren Ausführung regelt.



Diese Konfiguration ist auf ein umfassendes Sprachmodell ausgerichtet. Unabhängig von den Unternehmenssystemen werden jedoch Hunderte von geschäftskritischen Prozessen in Ihrem Unternehmen analysiert. Anschließend wählt das System die exakt richtigen Daten aus Millionen von Datenfeldern aus, die in der ERP-Landschaft gespeichert sind. Schließlich wird jeder Schritt anhand von Identitäts-, Autorisierungs- und Zugriffskontrollen geprüft, um sicherzustellen, dass das Ergebnis korrekt, konform und vertrauenswürdig ist. So gelangen Unternehmen von generischen, probabilistischen Antworten zu fundierten Entscheidungen.



Um diesen Zustand zu erreichen, reicht es nicht aus, einfach einen Chatbot hinzuzufügen oder KI auf bestehende Systeme aufzusetzen. Viele Unternehmen arbeiten nach wie vor mit fragmentierten Systemlandschaften, Daten, die über verschiedene Systeme verteilt sind, und Prozessen, die durch jahrelange inkrementelle Veränderungen geprägt wurden. In diesem Umfeld lässt sich KI nicht einfach an fragmentierte, veraltete Systeme anbauen oder auf diese aufsetzen. Sie beschleunigt den Fortschritt nicht, sondern verstärkt Ineffizienz und Risiken. Unternehmen müssen überdenken, wie ihre Prozesse, Daten und Infrastruktur zusammenwirken und wie Mensch und KI die Verantwortung teilen. Dies ist nicht nur ein technischer Wandel, sondern eine Herausforderung im Change-Management.



Neue Technologien schaffen nur dann Wert, wenn sie mit echtem Wandel einhergehen. KI ersetzt keine Transformation. Sie steigert den Nutzen einer gelungenen Transformation.



KI entfaltet ihr volles Potenzial erst, wenn alle Elemente des Systems – Agent, Prozess und Mensch – gezielt aufeinander abgestimmt sind.



Mitarbeiter müssen lernen, mit KI-Agenten zusammenzuarbeiten, und Prozesse müssen so gestaltet werden, dass Intelligenz dort integriert wird, wo Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden.



Deshalb ist Change-Management so wichtig. Es bedeutet, Mitarbeiter weiterzubilden, Prozesse neu zu gestalten, um sie direkt mit Daten und KI zu verbinden, und die zugrundeliegende Infrastruktur zu modernisieren. Aus diesem Grund führen wir die neuen KI-gestützten Angebote RISE und GROW ein und gestalten unser Servicemodell grundlegend neu: Wir unterstützen Unternehmen dabei, sich zu modernisieren, Veränderungen erfolgreich zu meistern und KI in ihrem eigenen Tempo von Potenzial in nachhaltigen Geschäftswert zu verwandeln.



Dies markiert den Beginn einer neuen Ära.



Unternehmenssoftware: Intelligenz ist nicht von den Abläufen getrennt, sondern integraler Bestandteil davon. Die führenden Unternehmen werden nicht diejenigen sein, die isoliert die fortschrittlichsten Modelle einsetzen, sondern diejenigen, die KI mit ihren tatsächlichen Geschäftsprozessen verknüpfen – kontextbezogen, mit Governance und auf Vertrauensbasis. Dies ist der Beginn des autonomen Unternehmens – und SAP ist optimal positioniert, um die weltweit führenden Organisationen bei der Ausschöpfung seines vollen Potenzials zu unterstützen.