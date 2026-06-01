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    Marktkommentar

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    Kornelius Purps (antea): Inflations-Comeback: Jetzt umschichten?

    Der ungelöste Golfkonflikt sorgt für anhaltende Furcht vor ansteigenden Inflationsraten. Soll man als Anleger darauf reagieren? Ich meine, agieren ist besser als reagieren.

    Marktkommentar - Kornelius Purps (antea): Inflations-Comeback: Jetzt umschichten?
    Foto: www.assetstandard.de

    29.05.2026 

    Zwei Ängste sind zurück: Die Angst vor einem frühzeitigen Scheitern bei der WM und die Angst vor einem weiteren Anziehen der Inflation. Zwar ist die Teuerungsrate in Deutschland im Mai etwas zurückgegangen, aber in den USA tendiert sie stracks in Richtung vier Prozent. Ist das schon Hochinflation? Sollte man deswegen jetzt sein Anlageportfolio umschichten? Eine Einordnung und Abwägung. 

    Heute Mittag wurde für Deutschland ein vom Tankrabatt begünstigter Rückgang der Inflationsrate von 2,9 auf 2,6 Prozent berichtet. Mit diesem Wert und fast vier Prozent in den USA bewegen wir uns zwar oberhalb dessen, was in den vergangenen dreißig Jahren üblich war, aber deutlich unterhalb der Niveaus, die in den 1970er Jahren und zuletzt nach der Corona-Pandemie erreicht wurden. Wie derzeit auch, lag die amerikanische Teuerungsrate in den vergangenen dreißig, vierzig Jahren, im Schnitt rund einen Prozentpunkt über der deutschen. Wegen des ungelösten Golfkonflikts werden die Warnungen vor weiteren Inflationsschüben aber nicht leiser. 

    (...)


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