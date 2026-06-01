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    Kanadas Wirtschaft kippt

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    Rezessionsalarm in Kanada: Jetzt wächst die Sorge vor dem Abschwung

    Kanada steckt in der Rezession: Zölle, schwache Exporte und fehlende KI-Investitionen setzen die Wirtschaft stärker unter Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    Kanadas Wirtschaft kippt - Rezessionsalarm in Kanada: Jetzt wächst die Sorge vor dem Abschwung
    Foto: OpenAI

    Die Wachstumsdynamik hat sich im ersten Quartal weiter abgeschwächt, da in Kanada weiterhin Abwärtsrisiken bestehen, teilte das Finanzunternehmen Nomura nach der Veröffentlichung der Bruttoinlandsproduktdaten für das erste Quartal mit. Statistics Canada meldete für das erste Quartal real ein unverändertes BIP gegenüber dem Vorquartal, nach einem Rückgang von 0,2 Prozent im vierten Quartal 2025. Annualisiert ergibt sich laut Reuters aber ein Minus von 0,1 Prozent, nach minus 1,0 Prozent im Vorquartal – deshalb sprechen viele Marktteilnehmer von einer technischen Rezession.

    Dies lag unter den Konsensprognosen und den Erwartungen der Bank von Kanada, wie Nomura feststellte. Während dies Kanada in eine technische Rezession versetzt, hält Kanadas Zentralbank die schwächere zugrunde liegende Dynamik für das wichtigere Signal. Laut Nomura sank die endgültige Inlandsnachfrage im Vergleich zum Vorquartal um 0,4 Prozent auf Jahresbasis. Dies machte einen Teil des Anstiegs von 2,7 Prozent im vierten Quartal wieder wett und deutet auf eine schwächere zugrunde liegende Inlandsnachfrage jenseits volatiler Handels- und Lagerschwankungen hin.

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    Die Schwäche kam weniger vom privaten Konsum als von Handel und Investitionen. Die finale Inlandsnachfrage gab leicht nach, während höhere Warenimporte – vor allem Gold – durch Lageraufbau teilweise ausgeglichen wurden. Gleichzeitig sanken die Exporte leicht, belastet vor allem durch schwächere Ausfuhren von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, die unter US-Zöllen leiden. Stärkere Lieferungen von Rohöl, Bitumen und Erdgas konnten das nur teilweise abfedern.

    Die Unternehmensinvestitionen gingen laut Reuters bereits das fünfte Quartal in Folge zurück. Das passt zu Nomuras Hinweis, dass Kanada – anders als die USA – bislang keinen spürbaren KI-Investitionsboom erlebt. Damit fehlt der Wirtschaft ein wichtiger Wachstumstreiber, während Handelspolitik und Zölle weiter belasten.

    Die Zentralbank erwartet laut April-Bericht nur moderates Wachstum, weil Kanada weiter mit US-Zöllen und Handelsunsicherheit kämpft. Gleichzeitig treiben höhere Ölpreise infolge des Nahost-Kriegs die Inflation zeitweise nach oben. Das bedeutet: Schwaches Wachstum spricht eigentlich für eine vorsichtige Geldpolitik, höhere Energiepreise erschweren aber schnelle Zinssenkungen.

    Auch die Märkte reagierten entsprechend: Der kanadische Dollar gab nach den BIP-Daten nach, und die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Bank of Canada wurden zurückgenommen. Reuters zufolge rechneten Investoren nach den Daten nur noch mit einer Zinserhöhung in diesem Jahr statt zuvor mit zwei.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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