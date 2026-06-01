Nagarro von ISG als CX Star Performer und Leader im Segment Digital Engineering Services für mittelständische Anbieter ausgezeichnet

ISG (Information Services Group) ist ein weltweit tätiges, KI-fokussiertes Technologieberatungs- und Marktforschungsunternehmen, das mit 75 der 100 größten Unternehmen weltweit zusammenarbeitet. Das Programm „ISG Star of Excellence" basiert auf unabhängigen Kundenbefragungen und erhebt Bewertungen innerhalb der globalen Technologie- und Business-Services-Branche.

MÜNCHEN, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Transformation und Digital Engineering, hat in der Studie „ISG Star of Excellence Digital Engineering Services 2026" die Auszeichnung CX Star Performer erhalten. Zudem stuft ISG Nagarro im Bericht „ISG ProviderLens 2026 Digital Engineering Services Midsize Providers" als Leader ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

ISG zeichnete Nagarro für die Kombination aus Produktstrategie, Experience Design, Engineering-, Daten- und KI-Kompetenz aus, mit der Unternehmen Produktinnovationen beschleunigen und digitale Plattformen modernisieren können. Besonders hob ISG die Stärken des Unternehmens in den Bereichen cloud-native Modernisierung, KI-gestütztes Experience Design, Plattformentwicklung und digitale Transformation hervor. Mit einem Customer-Experience-Score von 93,05 liegt Nagarro deutlich über dem Branchendurchschnitt von 86,59.

Darüber hinaus positioniert sich Nagarro im europäischen ISG-Report „Digital Engineering Services Midsize Providers" als Leader in den Kategorien „Augmented Design and R&D Services" sowie „Integrated Platform and Application Services". Zu dieser Bewertung tragen unter anderem das Fluidic-Intelligence-Framework von Nagarro bei, eine beratungsorientierte Produktstrategie mit quantifizierbarem Geschäftsnutzen, KI-gestützte digitale Nutzererlebnisse sowie ein Fluidic SDLC, das agentenbasierte Workflows in Entwicklungsprozesse integriert.

In der Zusammenfassung des Kundenfeedbacks betont ein ISG-Analyst: „Nagarro hebt sich im Bereich Digital Engineering insbesondere durch seine starke Kompetenz in den Bereichen Augmented Design & R&D Services sowie Integrated Platform and Application Services hervor. Die Kombination aus einer Engineering-first-DNA, designorientiertem Denken und KI-gestützter Umsetzung ermöglicht es Unternehmen, digitale Produkte und Plattformen schnell, resilient und skalierbar aufzubauen und zu modernisieren. Darüber hinaus setzt Nagarro mit KI-getriebener Automatisierung und plattformzentrierten Servicemodellen neue Maßstäbe in den Bereichen Intelligent Operations und Connected Experience."