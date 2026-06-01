Europas teuerste Insel zweifelt an ihrer Währung

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Island leidet seit Jahren unter einem strukturell hohen Preisniveau, starken Schwankungen und einer hartnäckigen Inflation. Die Zentralbank hat den Leitzins im Mai auf 7,75 Prozent angehoben, das höchste Niveau in Europa – wenn wir die Türkei, Russland und die Ukraine außen vor lassen. Die Inflation lag zuletzt bei 5,1 Prozent und damit weiter deutlich über dem Zielwert von 2,5 Prozent. Für viele Haushalte ist das eine direkte Belastung: Kredite werden teurer, Hypotheken drücken stärker, Konsumgüter kosten mehr.

Island steht vor einer historischen Währungsdebatte. Jahrzehntelang galt die eigene Krone als Symbol nationaler Unabhängigkeit: klein, flexibel, eigenständig – passend zu einem Land, das seine Fischerei, Energieversorgung und Wirtschaftspolitik lieber selbst kontrolliert. Doch nun kippt die Stimmung. Ein von der Regierung in Auftrag gegebener Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Kosten der isländischen Krone die Vorteile wohl überwiegen. Damit wird aus einer abstrakten Europafrage plötzlich eine sehr konkrete Alltagsfrage: Macht die eigene Währung das Leben auf Island zu teuer?

Besonders schmerzhaft ist die Lage am Wohnungsmarkt. Wer in Island ein Haus finanziert oder einen Kredit umschulden muss, spürt die hohen Zinsen unmittelbar. Steigt der Leitzins, steigen auch die Finanzierungskosten. Für junge Familien, Käufer und Haushalte mit variablen Krediten kann das schnell zur Existenzfrage werden. Gleichzeitig bleibt Wohnraum knapp. Ein Euro würde das Angebotsproblem nicht lösen, könnte aber den Zinsdruck mindern, wenn Island langfristig niedrigere Risikoaufschläge und stabilere Finanzierungsbedingungen erhielte.

Auch bei Lebensmitteln und Alltagskosten ist die Währungsfrage entscheidend. Island ist eine kleine, offene Inselwirtschaft. Viele Waren müssen importiert werden, der Wettbewerb ist begrenzt, Transportwege sind lang. Wenn die Krone schwankt oder abwertet, verteuern sich Importe. Das trifft nicht nur Elektronik oder Autos, sondern auch Lebensmittel, Baustoffe und Ersatzteile. Fleisch, Milchprodukte und Eier gelten im nordischen Vergleich als besonders teuer. Die eigene Währung bietet Island zwar theoretisch Flexibilität, doch genau diese Flexibilität kann im Alltag als Preisschock ankommen.

Der neue Bericht stellt deshalb eine alte Annahme infrage. Die Krone soll eigentlich helfen, wirtschaftliche Schocks abzufedern. Doch nach Einschätzung der Experten hat der Wechselkurs in der Vergangenheit häufig eher das Gegenteil bewirkt: Schwankungen der Krone haben Schocks nicht gedämpft, sondern verstärkt. Nur bei sehr großen Krisen (wie der Euro-Krise) könne die eigene Währung einen Stabilisierungsvorteil bieten. Im Normalbetrieb dagegen zahlt Island einen hohen Preis: höhere Zinsen, höhere Transaktionskosten, mehr Unsicherheit und schlechteren Zugang zu internationalen Finanzmärkten.

Der Euro hingegen verspricht niedrigere Transaktionskosten, mehr Stabilität und potenziell niedrigere Zinsen. Für Unternehmen würde das Kalkulieren einfacher. Für Importeure entfiele das Wechselkursrisiko zum Euroraum. Für Kreditnehmer könnten sich langfristig günstigere Finanzierungsbedingungen ergeben. Doch der Preis wäre hoch: Island müsste seine eigenständige Geldpolitik aufgeben. Über Zinsen würde dann nicht mehr Reykjavík entscheiden, sondern die Europäische Zentralbank in Frankfurt.

Dass der Abschied von der eigenen Währung ein massiver wirtschaftlicher Katalysator sein kann, zeigt ein Blick auf das andere Ende Europas. Am 1. Januar 2026 ist Bulgarien als 21. Mitglied der Eurozone beigetreten – und hat damit an den Finanzmärkten eine beispiellose Dynamik ausgelöst. Mit dem Tag der Euro-Einführung erlebte der bulgarische Aktienmarkt eine furiose Rallye. Der Leitindex SOFIX schoss in den ersten Januarwochen um 18 Prozent nach oben und machte bulgarische Aktien kurzzeitig zum weltweit am besten performenden Aktienmarkt. Auf Zwölfmonatssicht verbuchte der Index ein Plus von rund 56 Prozent.

Der Euro wirkte in Bulgarien wie ein institutioneller Ritterschlag: Durch den Wegfall des Wechselkursrisikos und den direkten Zugang zum Eurosystem erhielten internationale Großinvestoren und Fonds erstmals unkomplizierten Zugang zum bulgarischen Markt. Ein Szenario, das auch für das isolierte Island ein verlockendes Vorbild ist.

Island kann die Krone jedoch nicht über Nacht austauschen. Der Fahrplan sieht bei einem positiven Verlauf drei strikte Etappen vor: Der erste Schritt ist das Referendum am 29. August 2026. Dann stimmen die Isländer darüber ab, ob das Land die EU-Beitrittsverhandlungen wieder aufnehmen soll. Sagen die Bürger Ja, müsste ein Beitrittsvertrag mit der EU ausgehandelt werden. Der kritischste Verhandlungspunkt wird hierbei die EU-Fischereipolitik bleiben, da Island seine eigenen Fangquoten schützen will. Am Ende der Verhandlungen müsste es voraussichtlich ein zweites Referendum geben, in dem die Bürger über den konkreten EU-Beitritt abstimmen.

Erst danach käme der Euro wirklich ins Spiel. Als EU-Mitglied müsste Island die sogenannten Konvergenzkriterien erfüllen: stabile Preise, solide Staatsfinanzen, tragfähige langfristige Zinsen und eine stabile Währung. Besonders wichtig ist der Wechselkursmechanismus ERM II. Die Krone müsste mindestens 2 Jahre lang eng an den Euro gekoppelt bleiben, ohne schwere Spannungen oder Abwertung. Erst wenn diese Prüfung bestanden wäre, könnte Island den Euro tatsächlich einführen.

Eine Euro-Einführung steht also nicht unmittelbar bevor. Selbst bei einem Ja im August wäre der Weg mehrjährig und politisch riskant. Doch der Weg wäre geebnet. Und in Island hat sich die Richtung der Debatte deutlich verändert. Es geht nicht mehr nur um Europa, Souveränität oder Identität. Es geht um Hypotheken, Lebensmittelpreise, Inflation und die Frage, ob eine kleine Währung in einer globalisierten Welt noch Schutz bietet – oder längst selbst zum Kostenfaktor geworden ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion