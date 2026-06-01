🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsToyota AktievorwärtsNachrichten zu Toyota

    AKTIEN IM FOKUS

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Softbank überholt Toyota als wertvollstes Unternehmen Japans

    Für Sie zusammengefasst
    • Softbank überholt Toyota als wertvollstes Unternehmen
    • KI-Boom trieb Softbank-Aktie in diesem Jahr stark
    • Pläne für 75 Mrd Euro KI-Rechenzentren in Frankreich
    AKTIEN IM FOKUS - Softbank überholt Toyota als wertvollstes Unternehmen Japans
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOKIO (dpa-AFX) - Softbank hat am Montag Toyota Motors als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Japans überholt. Die Aktien des Technologiekonzerns legten zu Wochenbeginn einen Kurssprung von 14 Prozent hin, was den Börsenwert des Konzerns erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten über den von Toyota schob. Zuletzt war dies Softbank 2000 auf dem Höhepunkt der japanischen Internetblase gelungen.

    Der anhaltende KI-Boom hat die Papiere von Softbank in diesem Jahr um über 90 Prozent nach oben getrieben und den Marktwert auf über 48 Billionen Yen (rund 258 Mrd Euro) gesteigert. Die Aktie von Toyota kommt hingegen nur auf rund 46 Billionen Yen und hat seit Jahresbeginn mehr als 10 Prozent eingebüßt. Japans Speicherchiphersteller Kioxia Holdings liegt mit einer Marktkapitalisierung von rund 40 Billionen Yen auf Platz drei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schneider Electric SE!
    Short
    296,40€
    Basispreis
    1,94
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    260,67€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Softbank habe die eigenen Ressourcen auf KI-bezogene Geschäftsbereiche konzentriert und von der weltweiten Technologie-Hausse profitiert, sagte Tomo Kinoshita, globaler Marktstratege bei Invesco Asset Management Japan. "Toyota hingegen wurde von den steigenden Ölpreisen infolge des Iran-Konflikts getroffen, die die Betriebskosten für Fahrzeuge in die Höhe treiben und die weltweite Nachfrage nach Autos belasten."

    Beflügelt wurde die Softbank-Aktie zuletzt von Berichten, wonach mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI und dem Energie- und Infrastruktur-Unternehmen SB Energy zwei prominente Beteiligungen des Unternehmens in den USA Börsengänge vorbereiten.

    Softbank hatte am Wochenende Pläne verkündet, bis zu 75 Milliarden Euro in den Aufbau von KI-Rechenzentren in Frankreich zu investieren. In einer ersten Phase sollen 45 Milliarden Euro bis zum Jahr 2031 in den Aufbau einer KI-Rechenkapazität von 3,1 GW fließen. Dabei arbeiten die Japaner mit dem französischen Konzern Schneider Electric zusammen. Die Ankündigung hat die Erwartung an eine weiter steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur angefacht./err/gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,53 % und einem Kurs von 47,24 auf Tradegate (01. Juni 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +3,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 160,64 Mrd..

    Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 308,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +4,07 %/+16,63 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Softbank überholt Toyota als wertvollstes Unternehmen Japans Softbank hat am Montag Toyota Motors als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Japans überholt. Die Aktien des Technologiekonzerns legten zu Wochenbeginn einen Kurssprung von 14 Prozent hin, was den Börsenwert des Konzerns erstmals seit mehr …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     