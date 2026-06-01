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    Besonders beachtet!

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    GFT Technologies Aktie weiter aufwärts - +7,81 % - 01.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die GFT Technologies Aktie bisher um +7,81 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GFT Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - GFT Technologies Aktie weiter aufwärts - +7,81 % - 01.06.2026
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

    GFT Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.06.2026

    Die GFT Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,81 % auf 23,825. Damit gewinnt die Aktie +1,725  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die GFT Technologies Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +50,73 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um +3,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,49 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die GFT Technologies um +25,26 % gewonnen.

    Während GFT Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %.

    GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,94 %
    1 Monat +27,49 %
    3 Monate +50,73 %
    1 Jahr -7,68 %
    Stand: 01.06.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur GFT Technologies Aktie

    Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 626,56 Mio.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,62 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +1,22 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +1,65 %.

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    Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GFT Technologies

    +8,35 %
    +6,19 %
    +29,59 %
    +52,48 %
    -8,11 %
    -25,54 %
    +7,54 %
    +3,93 %
    +45,47 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060
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