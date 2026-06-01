GFT Technologies Aktie weiter aufwärts - +7,81 % - 01.06.2026

Die GFT Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,81 % auf 23,825€. Damit gewinnt die Aktie +1,725 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die GFT Technologies Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +50,73 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GFT Technologies Aktie damit um +3,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,49 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die GFT Technologies um +25,26 % gewonnen.

Während GFT Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %.

GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,94 % 1 Monat +27,49 % 3 Monate +50,73 % 1 Jahr -7,68 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Stand: 01.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 626,56 Mio.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Cognizant Technology Solutions (A) und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,62 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +1,22 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +1,65 %.

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Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.