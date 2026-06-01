Kupferpreis schießt um +1,71 % hoch, Kurs nun bei 13.825,54 USD

+1,71 %

USD

Kupfer London Rolling Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,48 % 1 Monat +5,53 % 3 Monate +2,83 % 1 Jahr +42,93 %

Der Kupferpreis legt deutlich zu und steigt umauf 13.825,54. Die kräftige Aufwärtsbewegung wird von einem spürbar verbesserten Marktumfeld begleitet, in dem steigende Nachfrageerwartungen und ein robuster Risikohunger den Ton angeben. Da Kupfer als wichtiger Frühindikator für die globale Industriekonjunktur gilt, werten Marktteilnehmer die Stärke als positives Signal für kommende Produktionsphasen. Der breite Kaufdruck zeigt zudem, dass Investoren aktuell bereit sind, zyklische Risiken einzugehen.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Kupfer London Rolling gesteckt. Damals lag der Kurs bei 8.244,43USD. Heute steht er bei 13.825,54USD. Das Investment wäre auf 1.676,96USD gewachsen – eine Steigerung von +67,70 %.

Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.