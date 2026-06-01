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    Seltene Erden

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    Neuer Rohstoff-Coup in Europa? Diese Pläne sorgen für Aufsehen

    USA Rare Earth baut seine Präsenz in Frankreich deutlich aus. Bis 2030 könnten mehr als 175 Millionen Euro investiert und über 300 Jobs geschaffen werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Seltene Erden - Neuer Rohstoff-Coup in Europa? Diese Pläne sorgen für Aufsehen
    Foto: Thomas Fuller - picture alliance / SOPA Images via ZUMA Press Wire

    USA Rare Earth treibt den Ausbau seiner Aktivitäten in Europa voran. Das Unternehmen kündigte an, seine Investitionen in die französische Wertschöpfungskette für Seltene Erden deutlich ausweiten zu wollen. Die zusätzlichen Projekte sollen die Verarbeitung, Metall- und Legierungsproduktion sowie die Herstellung von Magneten beschleunigen.

    Nach Angaben des Unternehmens könnten die geplanten Investitionen bis 2030 ein Volumen von mehr als 175 Millionen Euro erreichen. Zudem könnten in der Region mehr als 300 neue Arbeitsplätze entstehen. Unterstützt werden soll das Vorhaben durch Förderprogramme der französischen Regierung, dazu zählt unter anderem das C3IV-Programm. Darüber hinaus werden staatliche Kreditgarantien sowie eine mögliche direkte Beteiligung an der europäischen Tochtergesellschaft des Unternehmens geprüft.

    Frankreich wird zum Schlüsselstandort

    Die neuen Pläne bauen auf bereits angekündigten Projekten in Frankreich auf. Dazu gehören eine Produktionsanlage für Seltene-Erden-Metalle und Legierungen des Tochterunternehmens Less Common Metals im südfranzösischen Lacq sowie eine strategische Beteiligung an Carester SAS. An dieser Investition beteiligt sich auch InfraVia Capital Partners. Ziel ist der Ausbau der Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden in Europa.

    Beim Wirtschaftsgipfel "Choose France" in Paris bestätigte Barbara Humpton, Vorstandsvorsitzende von USA Rare Earth, den Fortschritt der Projekte. Ein besonderer Schwerpunkt liege auf dem Aufbau einer Magnetproduktion in Frankreich.

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    "Wir bei USA Rare Earth setzen uns dafür ein, widerstandsfähige, regional verankerte Betriebe aufzubauen, während wir die Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Magneten ausbauen", sagte Humpton. Frankreich biete attraktive Rahmenbedingungen mit einer starken industriellen Infrastruktur, einer wiedererstarkenden Verarbeitungsindustrie für Seltene Erden, qualifizierten Fachkräften und politischer Unterstützung für kritische Rohstoffe.

    Humpton ergänzte: "Wir freuen uns darauf, eng mit der französischen Regierung und der gesamten europäischen Industrie zusammenzuarbeiten, um dies zu verwirklichen."

    Ausbau der Lieferketten für strategische Rohstoffe

    Mit den zusätzlichen Investitionen würde USA Rare Earth seine Aktivitäten in Frankreich weiter ausbauen und zugleich die Bedeutung des Industriestandorts Lacq stärken. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, eine durchgängige Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung bis zur Magnetherstellung aufzubauen.

    USA Rare Earth ist bereits in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Brasilien aktiv. Die Produkte gelten als Schlüsselkomponenten für Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Halbleiter, Energie, Rechenzentren, Mobilität, Gesundheitswesen und Industrie. Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und wachsender Nachfrage nach kritischen Rohstoffen gewinnt der Aufbau unabhängiger westlicher Lieferketten zunehmend an Bedeutung.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die USA Rare Earth Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 28,28USD auf Nasdaq (01. Juni 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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