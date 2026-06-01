Yukon Metals beginnt mit 5.000 m umfassendem Bohrprogramm bei AZ und Birch

1. Juni 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn seiner Explorationsprogramme 2026 in den Kupfer-Gold-Konzessionsgebieten AZ („AZ“) und Birch („Birch“) im kanadischen Territorium Yukon bekannt zu geben. Diese vollständig finanzierten Explorationsprogramme sollen Porphyr- und Skarn-Kupfer-Gold-Ziele mittels Bohrungen, geophysikalischer Untersuchungen, Oberflächenprobenahmen und Kartierungen von Alterationen weiterentwickeln.

Höhepunkte

- Bohrgeräte befinden sich an den Standorten von AZ und Birch, wobei der erste Kern am 28. Mai 2026 bei AZ gewonnen wurde.

- Zurzeit sind geophysikalische 3D-Untersuchungen der induzierten Polarisation („IP“) im Gange, die Porphyrzonen bei AZ anpeilen.

- Explorationspläne 2026: Bei AZ sind etwa 2.000 m an Diamantbohrungen und bei Birch 3.000 m an Diamantbohrungen geplant. Die Programme umfassen außerdem geophysikalische Untersuchungen, aeromagnetische Drohnenvermessungen, geochemische Oberflächenprobenahmen sowie Kartierungen von Alterationen, um geologische Modelle zu verfeinern und die Suche auf Kupfer-Gold-Ziele auszurichten.

- Vertragspartner aus dem Yukon und von den First Nations wurden im Rahmen des Engagements von Yukon Metals zur Unterstützung lokaler Unternehmungen aus der Gemeinde mit dem Großteil der Arbeiten beauftragt.

„Es ist aufregend zu sehen, wie sich die Bohranlagen sowohl bei AZ als auch bei Birch drehen. Der erste Bohrkern von AZ liegt nun vor, ein 5.000 m umfassendes Programm ist im Gange und wir haben äußerst vielversprechende Ziele in beiden Konzessionsgebieten“, sagte Jim Coates, CEO des Unternehmens. „Das Hinzukommen des Konzessionsgebiets Sumo macht einen ohnehin bereits interessanten Mineralgürtel noch faszinierender – mehr Kupfer-Gold-Molybdän-Ziele im Distriktmaßstab und noch mehr Gründe, zuversichtlich hinsichtlich der Bohrungen in dieser Saison zu sein.“

Bild 1: Senior Geologist John Prince bei Kartierungsarbeiten bei AZ – Mai 2026.

Bild 2: Bohrgerät am Standort AZ

Explorationsstrategie 2026

Die Explorationsprogramme 2026 des Unternehmens bei AZ und Birch sollen die Pipeline von Yukon Metals an vorrangigen Kupfer-Gold-Zielen im Yukon weiterentwickeln. Bei AZ wird der Schwerpunkt der Arbeiten auf der Verfeinerung von porphyr- und skarnartigen Kupfer-Gold-Zielen liegen, was von früheren geochemischen, geophysikalischen und technischen Arbeiten unterstützt wird. Bei Birch wird das Programm auf den positiven Bohrergebnissen aus dem Jahr 2025 aufbauen, die mehrere Skarnzonen umfassten, einschließlich eines 47,4-m-Abschnitts mit Gehalten von bis zu 14 Gramm Gold pro Tonne („g/t“) und einer durchschnittlichen goldhaltigen Mineralisierung von 0,4 g/t (siehe Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025), während Ziele im Distriktmaßstab im Konzessionsgebiet Sumo, auf die kürzlich eine Option erworben wurde, integriert werden.

Die Ergebnisse der Programme 2026 werden dazu verwendet werden, geologische Modelle zu verfeinern, Bohrziele zu priorisieren und die nächsten Schritte für jedes Konzessionsgebiet festzulegen. Weitere Details hinsichtlich des Umfangs, des Zeitplans und der Ergebnisse der Feldprogramme werden mit Fortdauer der Arbeiten bekannt gegeben.

Die Diamantbohrungen werden von New Age Drilling Solutions, einem im Yukon ansässigen Vertragspartner, in Zusammenarbeit mit Vision Quest Drilling, einem Unternehmen im Besitz von Angehörigen der Kluane First Nations, durchgeführt werden. Lagerunterstützungsdienstleistungen für die Explorationsaktivitäten werden von Käganì, einem Unternehmen im Besitz der Kluane First Nations, in Zusammenarbeit mit dem seit Langem im Yukon ansässigen Explorationsdienstleister Archer Cathro bereitgestellt werden.

Über AZ

AZ ist ein 13.110 ha großes Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet im Westen des Yukon, etwa 36 km südlich von Beaver Creek und 6 km westlich des Alaska Highway. Das Konzessionsgebiet beherbergt porphyr- und skarnartige Kupfer-Gold-Ziele, die mit Intrusivgestein und hydrothermalen Alterationen in Zusammenhang stehen.

Jüngste geochemische Bodenuntersuchungen und die Untersuchungen der induzierten Polarisation (IP) haben mehrere Kupferziele abgegrenzt, einschließlich des Vorkommens Southeast, wo Kupfer-Molybdän-Gold-Silber-Bodenanomalien mit Intrusivgestein und IP-Aufladbarkeitsanomalien zusammenfallen. Gesteinssplitterprobennahmen ergaben Werte von bis zu 26 % Kupfer (siehe Pressemitteilung vom 7. August 2025 für eine vollständige Liste der Proben).

Der Schwerpunkt des Programms 2026 bei AZ wird darauf liegen, vorrangige Ziele mittels 2.000 m umfassenden Diamantbohrungen, IP-Untersuchungen, magnetischen Drohnenvermessungen, Oberflächenprobenahmen sowie Kartierungen von Alterationen weiterzuentwickeln. Diese Arbeiten sollen das geologische Modell im gesamten Konzessionsgebiet verfeinern, die vielversprechendsten Zonen der Kupfer-Gold-Mineralisierung identifizieren und Ziele für Folgebohrungen priorisieren.

Über das Konzessionsgebiet Birch und Erweiterungen im Distriktmaßstab

Birch ist ein 7.000 ha großes Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet in der Nähe von Burwash Landing im Südwesten des Yukon, in unmittelbarer Nähe des Alaska Highway. Das Konzessionsgebiet ist vielversprechend für porphyr- und skarnartige Kupfer-Gold-Mineralisierungen und weist mehrere Kupfer-Gold-Anomalien in Boden- und Gesteinsproben auf.

Im Rahmen von Explorationsarbeiten wurde eine Kupfer-Gold-Bodenanomalie mit einer Ausdehnung von bis zu 1.400 m abgegrenzt, wobei Gesteinsproben Werte von bis zu 2,42 % Kupfer und 14,1 g/t Gold ergaben (siehe Pressemitteilung vom 12. Oktober 2024 für eine vollständige Liste der Proben). Im Jahr 2025 führte Yukon Metals von vier Bohrplattformen aus Diamantbohrungen auf 1.685 m durch, wobei alle Bohrlöcher mineralisierte Skarnhorizonte durchteuften.

Der Schwerpunkt des Programms 2026 bei Birch wird darauf liegen, vorrangige Ziele mittels IP-Untersuchungen, Oberflächenprobenahmen, Kartierungen von Alterationen und Diamantbohrungen auf etwa 3.000 m weiterzuentwickeln. Diese Arbeiten sollen das geologische Modell im gesamten Konzessionsgebiet verfeinern, die vielversprechendsten Zonen der Kupfer-Gold-Mineralisierung identifizieren und vorrangige Ziele hinsichtlich einer Kupfer-Gold-Mineralisierung erproben.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist gut finanziert und verfügt über ein Portfolio an Konzessionsgebieten, das auf über 30 Jahren Prospektionsarbeiten der Familie Berdahl basiert, dem Erkundungsteam hinter dem Portfolio an primären Gold-Assets von Snowline Gold Corp. Das Portfolio von Yukon Metals besteht überwiegend aus Kupfer-Gold- sowie Silber-Blei-Zink-Projekten und umfasst darüber hinaus eine bedeutende Komponente an Wolfram-, Gold- und Silberprojekten. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Board of Directors und Managementteam geleitet, das über Fachkenntnisse in technischen und finanziellen Disziplinen verfügt.

Yukon Metals richtet sein Hauptaugenmerk darauf, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den lokalen Communities des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Aktionärswert zu steigern. Die Strategie des Unternehmens dreht sich um Inklusivität und gemeinsamen Wohlstand und bietet sowohl Community-Mitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit, zu seinen Projekten beizutragen und von ihnen zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon-Territorium ist ein unzureichend erkundeter Bezirk mit reichen Mineralvorkommen, dessen Bergbaugeschichte bis zum Klondike-Goldrausch im Jahr 1898 zurückreicht. Angesichts eines fortschrittlichen Genehmigungsrahmens, geopolitischer Stabilität und der Unterstützung der Regierung ist das Yukon bestens aufgestellt, um die nächste Generation an Minen hervorzubringen. Das Yukon verfügt über äußerst erfahrene und gewissenhafte lokale Arbeitskräfte, was durch eine lange Tradition der Exploration und großer Achtung vor dem Land gefördert wird. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt – Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (im Sinne von National Instrument 43-101), geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS VON YUKON METALS CORP.

„Jim Coates“

Jim Coates, CEO

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lindsay Wilson

VP, Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: lindsaywilson@yukonmetals.com

Website: www.yukonmetals.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Angaben zu den für 2026 geplanten Explorationsprogrammen des Unternehmens auf den Liegenschaften AZ und Birch; zum Zeitplan, Umfang und den Zielen der geplanten IP-Messungen, magnetischen Drohnenvermessungen, Oberflächenprobenahmen, Kartierungen von Alterationen und Bohrungen; den erwarteten Zweck der Explorationsprogramme, einschließlich der Verfeinerung der geologischen Modelle auf Konzessionsgebietsebene, der Ausrichtung auf vielversprechende Zonen mit Kupfer-Gold-Mineralisierung sowie der Identifizierung und Priorisierung von Zielen für Folgebohrungen; die Interpretation früherer Explorationsergebnisse, einschließlich geochemischer, geophysikalischer, Oberflächenprobenahme- und Bohrergebnisse; das Potenzial für porphyrische und skarnartige Kupfer-Gold-Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten AZ und Birch; sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Begriffe verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, die Explorationsprogramme für 2026 wie beschrieben durchzuführen; die Fähigkeit der Arbeitsprogramme für 2026, geologische Modelle zu verfeinern, Bohrziele zu priorisieren und die nächsten Schritte für AZ und Birch festzulegen; die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Details bezüglich Umfang, Zeitplan und Ergebnissen der Feldprogramme innerhalb der erforderlichen Fristen bereitzustellen; die Tatsache, dass die Liegenschaften AZ und Birch möglicherweise keine vielversprechenden kupfer-, gold- oder silberreichen geologischen Systeme darstellen; die Tatsache, dass die im Rahmen geochemischer Oberflächenprobenahmen entnommenen und analysierten Gesteinsproben möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; die erforderlichen Annahmen hinsichtlich des Abschlusses der helikoptergestützten Kartierungs- und Probenahmeprogramme; die nicht erfolgreiche Integration neu optierter Ziele im Distriktmaßstab auf dem Sumo-Grundstück; das Fehlen einer signifikanten Größe und eines Mangels an wirtschaftlich verwertbaren Mineralien; das Fehlen des Potenzials im Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten im Distriktmaßstab zu generieren; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors“ im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die Yukon Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,37 % und einem Kurs von 0,287EUR auf Lang & Schwarz (01. Juni 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.