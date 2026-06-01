Tankrabatt und Ölpreise drücken Spritkosten im Mai

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 6,074 auf Tradegate (01. Juni 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 203,34 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7669. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,10GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -4,02 %/+23,41 % bedeutet.