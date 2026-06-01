Tankrabatt und Ölpreise drücken Spritkosten im Mai
- Tankrabatt und fallende Rohölpreise entlasten
- Steuerabsenkung um 17 Cent für zwei Monate
- Super E10 1,983 € und Diesel 1,991 € im Mai
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Tankrabatt und gesunkene Rohölpreise haben die Autofahrer im Mai beim Spritkauf entlastet. Nach dem teuersten Tankmonat April waren die Kraftstoffe wieder günstiger zu haben, wie eine Bilanz des Automobilclubs ADAC für den Monat Mai zeigt. Anfang Mai wurde in Deutschland die Steuern auf Benzin und Diesel für zwei Monate um 17 Cent gesenkt.
Die Autofahrer mussten im zurückliegenden Monat für einen Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,983 Euro bezahlen, im April lag der Wert noch bei 2,109 Euro und damit knapp 13 Cent höher. Bei Diesel ist der Unterschied zwischen April und Mai noch deutlicher. Der Dieselpreis pro Liter lag im Mai bei 1,991 Euro - ein Minus von 27 Cent zum April./brd/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 6,074 auf Tradegate (01. Juni 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 203,34 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7669. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,10GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -4,02 %/+23,41 % bedeutet.