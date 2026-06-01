🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsConocoPhillips AktievorwärtsNachrichten zu ConocoPhillips
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tankrabatt und Ölpreise drücken Spritkosten im Mai

    Für Sie zusammengefasst
    • Tankrabatt und fallende Rohölpreise entlasten
    • Steuerabsenkung um 17 Cent für zwei Monate
    • Super E10 1,983 € und Diesel 1,991 € im Mai
    Tankrabatt und Ölpreise drücken Spritkosten im Mai
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Tankrabatt und gesunkene Rohölpreise haben die Autofahrer im Mai beim Spritkauf entlastet. Nach dem teuersten Tankmonat April waren die Kraftstoffe wieder günstiger zu haben, wie eine Bilanz des Automobilclubs ADAC für den Monat Mai zeigt. Anfang Mai wurde in Deutschland die Steuern auf Benzin und Diesel für zwei Monate um 17 Cent gesenkt.

    Die Autofahrer mussten im zurückliegenden Monat für einen Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,983 Euro bezahlen, im April lag der Wert noch bei 2,109 Euro und damit knapp 13 Cent höher. Bei Diesel ist der Unterschied zwischen April und Mai noch deutlicher. Der Dieselpreis pro Liter lag im Mai bei 1,991 Euro - ein Minus von 27 Cent zum April./brd/DP/stw

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!
    Short
    80,28€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    71,09€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 6,074 auf Tradegate (01. Juni 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 203,34 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7669. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,10GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -4,02 %/+23,41 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tankrabatt und Ölpreise drücken Spritkosten im Mai Der Tankrabatt und gesunkene Rohölpreise haben die Autofahrer im Mai beim Spritkauf entlastet. Nach dem teuersten Tankmonat April waren die Kraftstoffe wieder günstiger zu haben, wie eine Bilanz des Automobilclubs ADAC für den Monat Mai zeigt. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     