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    23% Kurspotenzial

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    Gewinnmaschine Siemens Energy: Rechenzentren, Stromnetze, Gamesa

    Ein Auftragsbestand auf Rekordniveau und ein Wachstumstreiber, der erst Fahrt aufnimmt. Trotz des jüngsten Kursrücksetzers bleiben Analysten bullish für die Aktie von Siemens Energy.

    Für Sie zusammengefasst
    23% Kurspotenzial - Gewinnmaschine Siemens Energy: Rechenzentren, Stromnetze, Gamesa
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Die Nachfrage nach Strom wächst schneller als je zuvor, und Siemens Energy sitzt mittendrin. Die Investmentbank Berenberg hat ihre Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel von 200 auf 205 Euro leicht angehoben. Bei einem aktuellen Kurs von knapp 167 Euro sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent.

    Kernthese des Reports: Siemens Energy profitiert gleich von zwei sich selbst verstärkenden Trends. Erstens treiben Rechenzentren, vor allem die massiven Ausbauvorhaben amerikanischer Hyperscaler, die Nachfrage nach zuverlässiger Stromerzeugung nach oben. Zweitens erzwingt die Erneuerung maroder Stromnetze in Europa und den USA milliardenschwere Investitionen in Netzinfrastruktur. Für Siemens Energy bedeutet das volle Auftragsbücher und eine Preissetzungsmacht, die die Margen sichtbar verbessert.

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    Der Umfang der bereits gebundenen Kapazitäten ist bemerkenswert: Bis zum zweiten Quartal 2026 hat das Unternehmen feste Bestellungen und Reservierungsvereinbarungen für insgesamt 87 Gigawatt abgeschlossen. Bis Ende des Jahres soll die Schwelle von 100 Gigawatt überschritten werden. Das verleiht dem Konzern eine Planungssicherheit, die in der Branche selten ist.

    Berenberg erwartet, dass sich das breite Wachstum im Bereich Gasturbinen weiter festigt. Gleichzeitig gilt das Segment Netzwerktechnologien als der wachstumsstärkste Unternehmensbereich: Für die Jahre 2026 bis 2028 prognostizieren die Analysten dort Umsätze von 14, knapp 17 und schließlich 20 Milliarden Euro. Die Schätzungen liegen damit im niedrigen einstelligen Prozentbereich über dem Marktdurchschnitt.

    Auch bei der Profitabilität sieht Berenberg Luft nach oben. Für denselben Zeitraum werden Betriebsmargen von rund 20 bis 21 Prozent erwartet, was die offizielle Unternehmensführung übertreffen würde. Als Begründung nennen die Analysten den Preiseffekt aus dem wachsenden Auftragsbestand sowie den Hebel, den steigende Volumina auf die Fixkosten ausüben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 163,5EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 13:40 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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