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    Reißleine gezogen

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    Milliardär Mark Cuban verkauft seine Bitcoin

    Marc Cuben wechselt vom Krypto-Befürworter zum Skeptiker. Warum geht er plötzlich auf Distanz zu Bitcoin?

    Für Sie zusammengefasst
    Reißleine gezogen - Milliardär Mark Cuban verkauft seine Bitcoin
    Foto: Dall-E

    Der milliardenschwere Unternehmer und Investor Mark Cuban hat einen Großteil seiner Bitcoin-Bestände abgestoßen und damit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die weltweit größte Kryptowährung ist aus seiner Sicht ihre ursprüngliche Rolle als Absicherung gegen wirtschaftliche und geopolitische Krisen nicht nachgekommen.

    "Bitcoin hat den Faden verloren", sagte Cuban im Gespräch im Podcast "Portfolio Players" von Front Office Sports. Nach eigenen Angaben verkaufte er rund 80 Prozent seiner Bitcoin-Positionen.

    Gold glänzt, Bitcoin enttäuscht

    Besonders die Entwicklung während des Iran-Konflikts habe seine Sichtweise grundlegend verändert. Cuban hatte Bitcoin jahrelang als digitale Alternative zu Gold betrachtet und wiederholt argumentiert, dass die Kryptowährung langfristig bessere Eigenschaften als das Edelmetall besitze.

    Doch während Gold im Zuge der geopolitischen Unsicherheit zeitweise auf 5.000 US-Dollar pro Unze stieg, entwickelte sich Bitcoin deutlich schwächer als von ihm erwartet.

    "Ich dachte immer, Bitcoin sei eine bessere Version von Gold als Gold selbst", erklärte Cuban. "Aber Gold ist auf 5.000 US-Dollar gestiegen, während Bitcoin gefallen ist."

    In einer Phase, in der die Unsicherheit an den Märkten zunahm, die Volatilität des US-Dollars stieg und Anleger nach sicheren Häfen suchten, hätte Bitcoin seiner Ansicht nach als Krisenschutz fungieren müssen. Stattdessen sei die erhoffte Schutzfunktion ausgeblieben.

     

    Die Daten zeichnen ein differenzierteres Bild

    Die Aussagen des Milliardärs stehen jedoch im Widerspruch zu verschiedenen Marktanalysen. Seit Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar 2026 entwickelte sich Bitcoin auf relativer Basis tatsächlich besser als Gold.

    Marktdaten zeigen, dass Bitcoin seit Ausbruch des Konflikts zwischen sieben und zehn Prozent zulegen konnte, während Gold seine anfänglichen Gewinne weitgehend wieder abgab und teilweise sogar ins Minus rutschte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 72.592USD auf CryptoCompare Index (01. Juni 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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