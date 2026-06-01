Diese Aktie erlebt gerade eine der brutalsten Rallyes ihrer Geschichte

Im Mittelpunkt der Euphorie steht die QNX-Sparte des Unternehmens. Die Softwareplattform läuft bereits in rund 275 Millionen Fahrzeugen und steuert dort sicherheitskritische Funktionen wie Spurhalteassistenten, Kollisionswarnungen oder Tempomaten. Anleger hoffen nun, dass QNX eine deutlich größere Rolle im kommenden Markt für sogenannte "physische KI" spielen könnte — also bei autonomen Maschinen, Robotern und KI-gesteuerten Systemen in der realen Welt.

BlackBerry erlebt gerade eine der spektakulärsten Kursrallyes seiner Börsengeschichte. Die Aktie des ehemaligen Smartphone-Pioniers ist in den vergangenen drei Monaten um mehr als 160 Prozent gestiegen. Damit nähert sich der Titel wieder Kursniveaus, die zuletzt während des Meme-Stock-Hypes Anfang 2021 erreicht wurden. Anleger setzen dabei zunehmend auf ein neues Narrativ rund um künstliche Intelligenz, Robotik und autonome Systeme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zusätzliche Fantasie entstand im April durch eine Partnerschaft mit Nvidia. Gemeinsam wollen die Unternehmen QNX-Technologie auf Robotikplattformen von Nvidia einsetzen. Nvidia-Chef Jensen Huang wirbt seit Monaten offensiv für die nächste große KI-Welle rund um Robotik und autonome Systeme. Genau darauf wetten nun auch viele Privatanleger bei BlackBerry. Die Aktie wird zunehmend von KI-Fantasie und Meme-Stock-Dynamik nach oben getrieben.

Scott Rubner, Leiter der Strategie für Aktien und Aktienderivate bei Citadel, sagte zuletzt, Privatanleger seien inzwischen "die neuen Preisbestimmer am Markt". Das Handelsvolumen auf Plattformen für Privatanleger liege inzwischen sogar über den Spitzenwerten aus der Meme-Stock-Phase von 2021.



Gleichzeitig versucht BlackBerry, sich operativ neu zu positionieren. Finanzvorstand Tim Foote erklärte vergangene Woche, das Unternehmen habe sich von einem verlustreichen Konzern zu einem profitablen Softwareunternehmen entwickelt. BlackBerry habe inzwischen acht Quartale in Folge ein verbessertes GAAP-Nettoergebnis erzielt und positiven Cashflow generiert.

Trotz der Euphorie bleibt die Bewertung umstritten. Die Hoffnung vieler Anleger basiert aktuell vor allem auf der Vision, dass BlackBerry zu einem zentralen Softwareanbieter für Robotik, autonome Fahrzeuge und sicherheitskritische KI-Systeme werden könnte. Genau dieser Traum treibt die Aktie derzeit immer weiter nach oben — ähnlich wie einst während der Smartphone-Revolution oder des Meme-Stock-Booms rund um GameStop.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



