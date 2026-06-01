🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlackBerry AktievorwärtsNachrichten zu BlackBerry

    Vom Smartphone zur Robotik

    1117 Aufrufe 1117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktie erlebt gerade eine der brutalsten Rallyes ihrer Geschichte

    Die BlackBerry-Aktie ist in nur drei Monaten um mehr als 160 Prozent gestiegen. Anleger wetten auf Robotik, KI und autonome Systeme.

    Für Sie zusammengefasst
    Vom Smartphone zur Robotik - Diese Aktie erlebt gerade eine der brutalsten Rallyes ihrer Geschichte
    Foto: Lefteris Pitarakis - AP

    BlackBerry erlebt gerade eine der spektakulärsten Kursrallyes seiner Börsengeschichte. Die Aktie des ehemaligen Smartphone-Pioniers ist in den vergangenen drei Monaten um mehr als 160 Prozent gestiegen. Damit nähert sich der Titel wieder Kursniveaus, die zuletzt während des Meme-Stock-Hypes Anfang 2021 erreicht wurden. Anleger setzen dabei zunehmend auf ein neues Narrativ rund um künstliche Intelligenz, Robotik und autonome Systeme.

    Im Mittelpunkt der Euphorie steht die QNX-Sparte des Unternehmens. Die Softwareplattform läuft bereits in rund 275 Millionen Fahrzeugen und steuert dort sicherheitskritische Funktionen wie Spurhalteassistenten, Kollisionswarnungen oder Tempomaten. Anleger hoffen nun, dass QNX eine deutlich größere Rolle im kommenden Markt für sogenannte "physische KI" spielen könnte — also bei autonomen Maschinen, Robotern und KI-gesteuerten Systemen in der realen Welt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    202,52€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    228,88€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzliche Fantasie entstand im April durch eine Partnerschaft mit Nvidia. Gemeinsam wollen die Unternehmen QNX-Technologie auf Robotikplattformen von Nvidia einsetzen. Nvidia-Chef Jensen Huang wirbt seit Monaten offensiv für die nächste große KI-Welle rund um Robotik und autonome Systeme. Genau darauf wetten nun auch viele Privatanleger bei BlackBerry. Die Aktie wird zunehmend von KI-Fantasie und Meme-Stock-Dynamik nach oben getrieben.

    Scott Rubner, Leiter der Strategie für Aktien und Aktienderivate bei Citadel, sagte zuletzt, Privatanleger seien inzwischen "die neuen Preisbestimmer am Markt". Das Handelsvolumen auf Plattformen für Privatanleger liege inzwischen sogar über den Spitzenwerten aus der Meme-Stock-Phase von 2021.


    Gleichzeitig versucht BlackBerry, sich operativ neu zu positionieren. Finanzvorstand Tim Foote erklärte vergangene Woche, das Unternehmen habe sich von einem verlustreichen Konzern zu einem profitablen Softwareunternehmen entwickelt. BlackBerry habe inzwischen acht Quartale in Folge ein verbessertes GAAP-Nettoergebnis erzielt und positiven Cashflow generiert.

    Trotz der Euphorie bleibt die Bewertung umstritten. Die Hoffnung vieler Anleger basiert aktuell vor allem auf der Vision, dass BlackBerry zu einem zentralen Softwareanbieter für Robotik, autonome Fahrzeuge und sicherheitskritische KI-Systeme werden könnte. Genau dieser Traum treibt die Aktie derzeit immer weiter nach oben — ähnlich wie einst während der Smartphone-Revolution oder des Meme-Stock-Booms rund um GameStop.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Vom Smartphone zur Robotik Diese Aktie erlebt gerade eine der brutalsten Rallyes ihrer Geschichte Die BlackBerry-Aktie ist in nur drei Monaten um mehr als 160 Prozent gestiegen. Anleger wetten auf Robotik, KI und autonome Systeme.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     