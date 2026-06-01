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    Original-Research

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    Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaufempfehlung von Montega mit Kursziel 5,00 EUR
    • Q1 Umsatz -6,1% Bruttomarge 22,2% EBITDA solide
    • Zollrisiko China offen Produktionsverlagerung läuft
    Original-Research - Delticom AG (von Montega AG): Kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

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    Original-Research: Delticom AG - von Montega AG

    01.06.2026 / 13:41 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von Montega AG zu Delticom AG

    Unternehmen: Delticom AG
    ISIN: DE0005146807

    Anlass der Studie: Update
    Empfehlung: Kaufen
    seit: 01.06.2026
    Kursziel: 5,00 EUR
    Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
    Letzte Ratingänderung: -
    Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach

    Q1: Delticom zeigt stabile Ertragskraft

    Delticom hat Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und im Zuge dessen die Guidance für 2026 bestätigt.

    Top-Line durch Wetter und Konjunktur belastet: Das erste Quartal war von einer konjunkturbedingt zurückhaltenden Nachfrage geprägt. Zudem konnte Delticom nicht von einem vorgezogenen Start der Sommerreifensaison profitieren, da die Temperaturen erst im Verlauf des zweiten Quartals spürbar anstiegen. Infolgedessen ging das abgesetzte Bruttowarenvolumen um 5,9% zurück und entwickelte sich damit ähnlich wie der europäische Gesamtmarkt, der einen Rückgang von 4,0% yoy verzeichnete. Entsprechend sank der Konzernumsatz auf 99,0 Mio. EUR (-6,1% yoy).

    [Abbildung]

    Q1-Profitabilität auf hohem Niveau: Nach dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal normalisierte sich die Bruttomarge auf 22,2% (Q1/25: 27,5%). Trotz eines deutlich geringeren Rohertrags (-6,9 Mio. EUR yoy exkl. sbE) konnte das EBITDA mit 1,0 Mio. EUR (Vj.: 1,5 Mio. EUR) auf einem soliden Niveau gehalten werden. Vor dem Hintergrund des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds dürfte Delticom auch in den kommenden Quartalen den Fokus auf die Profitabilität legen. Dies steht im Gegensatz zum Vorjahresquartal Q2/25, als das Unternehmen in einem deutlich günstigeren Marktumfeld bewusst Wachstumsprioritäten auf Kosten des Ergebnisses setzte.

    Weiterhin keine Klarheit bei China-Reifen: Eine Entscheidung bezüglich möglicher Strafzölle auf günstige China-Reifen seitens der Europäischen Union ist weiterhin ausstehend. Delticom hatte aufgrund möglicherweise rückwirkender Zölle letztes Jahr die Einfuhr im Q4 gestoppt. Die Produktionsverlagerungen laufen, wobei die tatsächlich verfügbaren Mengen aus diesen Produktionsstätten für das Wintergeschäft noch nicht vollständig absehbar sind.

    Fazit: Als traditionelles Übergangsquartal zwischen Winter- und Sommerreifensaison besitzt Q1 für das Gesamtjahr nur eine begrenzte Aussagekraft. Positiv hervorzuheben ist dennoch die robuste Profitabilität in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel.

    +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

    Über Montega:

    Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=30084cf8554b91965642719f3536d21c

    Kontakt für Rückfragen:
    Montega AG - Equity Research
    Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
    Web: www.montega.de
    E-Mail: info@montega.de
    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen:
    https://eqs-news.com/?origin_id=5a011740-5dac-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

    2337102 01.06.2026 CET/CEST

    °

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delticom Aktie

    Die Delticom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 2,50 auf Tradegate (01. Juni 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delticom Aktie um -5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delticom bezifferte sich zuletzt auf 37,08 Mio..

    Delticom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000Euro.


    Rating: Kaufen
    Analyst:
    Kursziel: 5,00 Euro


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