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    Aktie steigt zweistellig

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    IBM: Soviel investiert das Unternehmen jetzt in Quantencomputing

    Seit der Bekanntgabe des US-Regierung mit IBM in Sachen Quantencomputing gemeinsame Sache zu machen, kennt die Aktie nur noch eine Richtung.

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    Aktie steigt zweistellig - IBM: Soviel investiert das Unternehmen jetzt in Quantencomputing
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    IBM teilte zudem in der letzten Woche mit, in den kommenden fünf Jahren mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Quantencomputing zu investieren.

    Ziel sei es, bis 2029 den ersten großskaligen Quantencomputer zu bauen, der komplexe Berechnungen zuverlässig und fehlerfrei ausführen kann.

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    Dem war vorausgegangen, dass die Trump-Regierung insgesamt 2 Milliarden US-Dollar in Form von Beteiligungen in neun Quantencomputer-Unternehmen investieren will.

    IBM

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    IBM soll dabei die Hälfte der Mittel für ein neues Joint Venture mit dem Namen "Anderon" erhalten, das zur ersten spezialisierten Produktionsstätte für Quantenchips in den USA werden soll.

    Die Initiative ist Teil der Strategie der Regierung, die US-Führungsposition in dieser entstehenden Schlüsseltechnologie zu sichern und China entgegenzuwirken, und unterstreicht die wachsende Bedeutung des Quantencomputings.

    Das Unternehmen beteiligt sich selbst mit 1 Milliarde US-Dollar an "Anderon". Das Joint Venture soll seine Chipfertigungstechnologie auch externen Kunden anbieten und befand sich bereits in Gesprächen mit potenziellen Auftraggebern.

    Nach KI: Sind Quanten-Aktien der nächste Hype?

     

    Auch im Handel am Montag steigt die Aktie deutlich und ist zweistellig im Plus.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,84 % und einem Kurs von 285,7EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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