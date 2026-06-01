IBM: Soviel investiert das Unternehmen jetzt in Quantencomputing

Ziel sei es, bis 2029 den ersten großskaligen Quantencomputer zu bauen, der komplexe Berechnungen zuverlässig und fehlerfrei ausführen kann.

IBM teilte zudem in der letzten Woche mit, in den kommenden fünf Jahren mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Quantencomputing zu investieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Dem war vorausgegangen, dass die Trump-Regierung insgesamt 2 Milliarden US-Dollar in Form von Beteiligungen in neun Quantencomputer-Unternehmen investieren will.

IBM soll dabei die Hälfte der Mittel für ein neues Joint Venture mit dem Namen "Anderon" erhalten, das zur ersten spezialisierten Produktionsstätte für Quantenchips in den USA werden soll.

Die Initiative ist Teil der Strategie der Regierung, die US-Führungsposition in dieser entstehenden Schlüsseltechnologie zu sichern und China entgegenzuwirken, und unterstreicht die wachsende Bedeutung des Quantencomputings.

Das Unternehmen beteiligt sich selbst mit 1 Milliarde US-Dollar an "Anderon". Das Joint Venture soll seine Chipfertigungstechnologie auch externen Kunden anbieten und befand sich bereits in Gesprächen mit potenziellen Auftraggebern.

Auch im Handel am Montag steigt die Aktie deutlich und ist zweistellig im Plus.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,84 % und einem Kurs von 285,7EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 13:56 Uhr) gehandelt.

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