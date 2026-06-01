Börsen Update
Börsen Update Europa - 01.06. - TecDAX stark +1,34 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:48) bei 25.227,09 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: SAP +6,92 %, Commerzbank +3,11 %, Continental +2,81 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,36 %, Bayer -2,15 %, Airbus -1,83 %
Der MDAX bewegt sich bei 33.279,39 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: IONOS Group +9,24 %, Redcare Pharmacy +7,91 %, Nemetschek +5,53 %
Flop-Werte: RENK Group -6,01 %, TKMS -5,26 %, HENSOLDT -3,23 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:35) bei 4.209,82 PKT und steigt um +1,34 %.
Top-Werte: IONOS Group +9,24 %, TeamViewer +8,20 %, SAP +6,92 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -3,26 %, HENSOLDT -3,23 %, AIXTRON -2,81 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.063,31 PKT und steigt um +0,53 %.
Top-Werte: SAP +6,92 %, Wolters Kluwer +4,53 %, Ferrari +2,72 %
Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -4,22 %, Rheinmetall -3,36 %, Bayer -2,15 %
Der ATX steht aktuell (13:59:34) bei 6.144,74 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: UNIQA Insurance Group +4,09 %, EVN +3,19 %, PORR +1,64 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,42 %, voestalpine -1,25 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,12 %
Der SMI bewegt sich bei 13.437,98 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,91 %, Logitech International +1,37 %, UBS Group +1,24 %
Flop-Werte: Novartis -1,57 %, Givaudan -1,21 %, Swiss Re -1,15 %
Der CAC 40 steht bei 8.208,95 PKT und gewinnt bisher +0,60 %.
Top-Werte: Dassault Systemes +5,72 %, Capgemini +4,90 %, Hermes International +2,06 %
Flop-Werte: Accor -2,08 %, Airbus -1,83 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,57 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:39:25) bei 3.125,25 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,91 %, Tele2 (B) +1,30 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,07 %
Flop-Werte: SKF (B) -1,09 %, Swedbank Shs(A) -1,06 %, Telia Company -0,94 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:44:23) bei 5.920,00 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: Viohalco +9,79 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,86 %, Jumbo +1,80 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,90 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,64 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,94 %
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