Börsen Update Europa - 01.06. - TecDAX stark +1,34 %

Der MDAX bewegt sich bei 33.279,39 PKT und fällt um -0,05 %. Top-Werte: IONOS Group +9,24 %, Redcare Pharmacy +7,91 %, Nemetschek +5,53 % Flop-Werte: RENK Group -6,01 %, TKMS -5,26 %, HENSOLDT -3,23 %

Der DAX steht aktuell (13:59:48) bei 25.227,09 PKT und steigt um +0,71 %. Top-Werte: SAP +6,92 %, Commerzbank +3,11 %, Continental +2,81 % Flop-Werte: Rheinmetall -3,36 %, Bayer -2,15 %, Airbus -1,83 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:35) bei 4.209,82 PKT und steigt um +1,34 %.

Top-Werte: IONOS Group +9,24 %, TeamViewer +8,20 %, SAP +6,92 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -3,26 %, HENSOLDT -3,23 %, AIXTRON -2,81 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.063,31 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: SAP +6,92 %, Wolters Kluwer +4,53 %, Ferrari +2,72 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -4,22 %, Rheinmetall -3,36 %, Bayer -2,15 %

Der ATX steht aktuell (13:59:34) bei 6.144,74 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +4,09 %, EVN +3,19 %, PORR +1,64 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,42 %, voestalpine -1,25 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,12 %

Der SMI bewegt sich bei 13.437,98 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,91 %, Logitech International +1,37 %, UBS Group +1,24 %

Flop-Werte: Novartis -1,57 %, Givaudan -1,21 %, Swiss Re -1,15 %

Der CAC 40 steht bei 8.208,95 PKT und gewinnt bisher +0,60 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +5,72 %, Capgemini +4,90 %, Hermes International +2,06 %

Flop-Werte: Accor -2,08 %, Airbus -1,83 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,57 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:39:25) bei 3.125,25 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,91 %, Tele2 (B) +1,30 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,07 %

Flop-Werte: SKF (B) -1,09 %, Swedbank Shs(A) -1,06 %, Telia Company -0,94 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:44:23) bei 5.920,00 PKT und fällt um -1,00 %.

Top-Werte: Viohalco +9,79 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,86 %, Jumbo +1,80 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,90 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,64 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,94 %