Russland verbietet erstmals Export von Flugtreibstoff

MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Regierung hat die Ausfuhr von Kerosin erstmals untersagt. "Ziel des Beschlusses ist die Gewährleistung einer stabilen Lage auf dem Binnenmarkt für Treibstoffe", heißt es in einer Mitteilung der russischen Regierung. Die Maßnahme soll demnach bis einschließlich 30. November gelten. Ausgenommen von der Regelung sind Kerosinmengen, die schon am Zoll sind oder auf Basis von bilateralen Regierungsvereinbarungen verschifft werden. Zudem soll auch das Betanken ausländischer Flugzeuge auf russischen Flughäfen weiter möglich sein.

Die Beschränkungen für Kerosin sind erstmals in Kraft. Bereits zuvor hat die russische Regierung den Verkauf von Benzin und Diesel ins Ausland eingeschränkt.