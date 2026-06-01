Zodiac Gold holt erfahrenen Minenbauer an die Board-Spitze

Zodiac Gold (TSX.V: ZAU; OTCQB: ZAUIF; FSE: K19) leitet die nächste Entwicklungsphase des Todi-Goldprojekts in Liberia ein. Der westafrikanische Goldexplorer nominiert das Bergbau-Schwergewicht Brett Richards als Kandidaten für das Board of Directors bei der kommenden Jahreshauptversammlung. Nach erfolgreicher Wahl soll Richards den Vorsitz des Boards übernehmen. Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, begleitet er das Management und das bestehende Board bereits ab sofort als Beobachter.

Die Personalie fällt in eine entscheidende Phase für Zodiac Gold. Das Unternehmen treibt die Exploration entlang der Todi-Scherzone voran und bewertet sein 2.316 Quadratkilometer großes Lizenzgebiet in einer historisch hochgradig mineralisierten Region Westafrikas systematisch neu.

Ein Branchenveteran mit Fokus auf Wertschöpfung und Afrika

Brett Richards blickt auf eine über 35-jährige Karriere in der globalen Minenbranche zurück. Sein Profil reicht von der Führung agiler Micro-Cap-Explorer bis hin zu Multi-Asset-Produzenten. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt seit mehr als drei Jahrzehnten in Afrika, wo er den gesamten Lebenszyklus von Bergbauprojekten gesteuert hat.

Richards’ Erfolgsbilanz im Bergbausektor umfasst insbesondere:

Operative Exzellenz: Beteiligung am Bau von drei Minen sowie der Sanierung und Transformation von zwei weiteren Betrieben in Afrika.

Transaktionserfahrung: Führende Rollen und strategische Beteiligungen bei bekannten Branchennamen wie Katanga Mining, Avocet plc und Pasofino Gold.

Nachweisbare Wertschöpfung: Strategische Engagements bei Projekten wie Gold X2 (ehemals Goldshore Resources), Midnight Sun Mining, VR Resources und Stratex Resources, die für Aktionäre jeweils eine kumulierte Wertsteigerung um mehr als das Zehnfache erzielten.

Vor seinen unternehmerischen Aktivitäten bekleidete Richards Führungspositionen bei Branchengrößen wie der Kinross Gold Corporation und Co-Steel Inc. Heute leitet er von den Bahamas aus das Single-Family-Office Richards Enterprises Inc., das strategische Investments in den Sektoren Bergbau, Metalle, Recycling, Immobilien und digitale Handelsplattformen bündelt.

Das Todi-Projekt als Fundament der Wachstumsstrategie

Das Todi-Goldprojekt bildet den operativen Kern von Zodiac Gold. Das zu 100 % im Unternehmensbesitz befindliche Areal erstreckt sich entlang der Todi-Scherzone und gilt aufgrund seiner Geologie als potenzielles Goldrevier auf Distriktebene. Neben der primären Goldmineralisierung bietet das Gebiet zudem nachgewiesenes Potenzial für Eisenerzvorkommen.

Das Projekt wurde durch systematische Oberflächen- und Tiefenexploration zügig vorangetrieben. Bislang wurden fünf bohrbereite Ziele definiert. Erste Bohrungen an zwei dieser Ziele lieferten bereits hochgradige Goldabschnitte, die als Grundlage für die anstehende Ressourcendefinition und -erweiterung dienen.

CEO David Kol bewertet den geplanten Neuzugang als strategischen Meilenstein. Richards’ tiefgehende Expertise in der Projektfinanzierung und operativen Entwicklung soll dem Unternehmen dabei helfen, das Potenzial der Todi-Scherzone voll auszuschöpfen. Richards selbst verweist auf die geologische Attraktivität des weitgehend unerschlossenen Terrains in Liberia, das hervorragende Voraussetzungen für weitere signifikante Goldentdeckungen biete.

Strategische Neuausrichtung für die nächste Projektphase

Mit der Einbindung von Brett Richards stärkt Zodiac Gold seine Führungsebene entscheidend für den Übergang vom reinen Explorer zum Projektentwickler. Während Richards sich als Beobachter bereits intensiv in die laufenden Prozesse einarbeitet, fokussiert sich das operative Team vor Ort darauf, die definierten Bohrziele und die geologischen Anomalien entlang der Todi-Scherzone in kontinuierliche Explorationsergebnisse zu übersetzen.

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