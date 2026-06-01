BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann legt im Ringen mit dem neugewählten FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki nach. Sie reagierte dabei auf der Plattform X auch auf eine Äußerung Kubickis, der mit Blick auf das 59:39-Ergebnis bei der Kampfabstimmung erklärt hatte, Strack-Zimmermann wisse nun, wo der Hammer hänge.

"Ich weiß jetzt, wo der Hammer hängt, deswegen habe ich ihn sicherheitshalber mal an mich genommen. Ich möchte ja nicht, dass du Dir versehentlich weh tust", schrieb Strack-Zimmermann am Montag. Sie forderte: "Und jetzt lass uns lieber gemeinsam Nägel mit liberalen Köpfen machen."