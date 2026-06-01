🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Brüssels Cloud-Hammer

    773 Aufrufe 773 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europa greift Big Tech an: US-Cloud-Riesen droht Ausschluss

    Brüssel will Europas Cloud-Abhängigkeit brechen. Für Amazon, Microsoft und Google könnten wichtige Staatsaufträge plötzlich außer Reichweite rücken.

    Für Sie zusammengefasst
    Brüssels Cloud-Hammer - Europa greift Big Tech an: US-Cloud-Riesen droht Ausschluss
    Foto: OpenAI

    Europa plant, bei wichtigen staatlichen Ausschreibungen strenge Kriterien für Cloud-Computing-Dienste vorzuschlagen, die Amazon, Microsoft und Google von solchen Projekten ausschließen könnten, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Reuters einsehen konnte. Der Vorschlag ist Teil des Cloud- und KI-Entwicklungsgesetzes der Europäischen Kommission, das EU-Technologiebeauftragte Henna Virkkunen am Mittwoch als Teil eines Maßnahmenpakets zur Verringerung der Abhängigkeit Europas von US-Technologie ankündigen wird.

    Der bisher unveröffentlichte Vorschlag, der möglicherweise noch Änderungen erfahren könnte, führt außerdem obligatorische, nicht preisbezogene Vergabekriterien ein, darunter Anforderungen an Software und Hardware, die innerhalb der EU entwickelt werden und die große US-amerikanische Technologiekonzerne benachteiligen würden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    291,12€
    Basispreis
    2,42
    Ask
    × 11,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    241,07€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 11,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Europäische Kommission lehnte es ab, Einzelheiten ihrer Pläne zu kommentieren, erklärte jedoch, dass ihr Paket zur technologischen Souveränität "entscheidend für die Stärkung der eigenen technologischen Kapazitäten Europas, für die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit Europas" sei.

    Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Brüssel will damit öffentliche Cloud-Aufträge als Hebel nutzen, um Europas Abhängigkeit von US-Hyperscalern zu verringern. Das wäre kein pauschales Verbot von AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud, könnte sie bei besonders sensiblen staatlichen Ausschreibungen aber faktisch stark benachteiligen.

    Reuters hatte bereits berichtet, dass die EU beim Cloud and AI Development Act voraussichtlich nicht den gesamten europäischen Cloud-Markt abschotten will, sondern vor allem bei sensiblen öffentlichen Beschaffungen strengere Regeln plant. Hintergrund ist die Dominanz der drei US-Anbieter: Amazon, Microsoft und Google kommen laut Statista-Daten, die Reuters zitiert, zusammen auf rund 63 Prozent des weltweiten Cloud-Infrastrukturmarkts.

    Der geplante Rechtsakt soll aber breiter angelegt sein. Die Kommission beschreibt das Ziel offiziell so: Die EU will ihre Rechenzentrumskapazität innerhalb von 5 bis 7 Jahren mindestens verdreifachen und bis 2035 den Bedarf europäischer Unternehmen und öffentlicher Verwaltungen vollständig decken. Dazu sollen Genehmigungen vereinfacht, geeignete Standorte schneller identifiziert und Energieeffizienz sowie innovative Kühl- und Strommanagement-Technologien gefördert werden.

    Der Vorstoß markiert eine neue Phase in Europas Tech-Politik: Statt US-Konzerne nur über Wettbewerbs- und Datenschutzregeln zu kontrollieren, will Brüssel nun offenbar die eigene Marktmacht als Auftraggeber nutzen. Für Amazon, Microsoft und Google könnte das besonders dort schmerzhaft werden, wo es um Behörden, kritische Infrastruktur und sensible Daten geht. Für europäische Anbieter wie StackIT, Scaleway, OVHcloud, Proximus oder Telekom-nahe Lösungen öffnet sich dagegen ein politisch gestütztes Wachstumsfenster.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Brüssels Cloud-Hammer Europa greift Big Tech an: US-Cloud-Riesen droht Ausschluss Brüssel will Europas Cloud-Abhängigkeit brechen. Für Amazon, Microsoft und Google könnten wichtige Staatsaufträge plötzlich außer Reichweite rücken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     