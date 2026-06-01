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    Aktien New York Ausblick

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    Rekordjagd geht dank KI-Boom weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte setzen Rekordjagd dank KI weiter
    • Iran-Konflikt und Öl steigen Anleger bleiben
    • Nvidia und ARM treiben Chipboom Intel und AMD
    Aktien New York Ausblick - Rekordjagd geht dank KI-Boom weiter
    Foto: John Minchillo - dpa

    (Richtig gestellt wird, dass HP Enterprise ein Server- und Storagespezialist ist)

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich zu Wochenbeginn eine Fortsetzung der Rekordjagd ab. Damit würden sie weiter vom Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) profitieren. Auch fehlende Fortschritte in den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs sowie wieder steigende Ölpreise scheinen der Zuversicht der Anleger wenig anzuhaben.

    Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial über eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 51.250 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,2 Prozent im Plus bei 30.387 Punkten. Damit zeichnen sich für beide Indizes neue Bestmarken ab.

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    In den stockenden iranisch-amerikanischen Gesprächen kam es erneut zu gegenseitigen Brüchen der Waffenruhe. Nach US-Bombardierungen in der südlichen iranischen Provinz Hormusgan am Wochenende meldeten die iranischen Revolutionsgarden am Morgen einen Vergeltungsschlag. Die Elitestreitkraft beschoss nach eigenen Angaben einen Stützpunkt, von dem die US-Streitkräfte ihren Angriff geflogen hatten. Der Ort wurde nicht erwähnt. Das US-Militär bombardierte eigenen Angaben zufolge Radar- und Drohnenkontrollzentren im Iran, nachdem Teheran zuvor eine US-Drohne abgeschossen haben soll.

    Offenbar machen sich die Märkte aber den Optimismus von US-Präsident Donald Trump zu eigen. Er forderte seine Kritiker auf, sich einfach zurückzulehnen und zu entspannen. "Am Ende wird alles gut ausgehen - das tut es immer!", schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social.

    Im Zuge des KI-Hypes lieferten Nvidia und ARM Schlagzeilen. Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers ARM sprangen dank einer Kooperation mit dem KI-Chip-Riesen Nvidia vorbörslich um weitere 11 Prozent hoch und steuern auf einen weiteren Rekord zu. Nvidia-Titel legten um 2,2 Prozent zu. Das Unternehmen kündigte an, mit einem neuen Chip in den PC-Markt einzusteigen und damit die dort bisher führenden Hersteller Intel und AMD anzugreifen. Deren Aktien büßten 5,6 beziehungsweise 3,4 Prozent ein.

    Bei HP Enterprise verteilten die Anleger Vorschuss-Lorbeeren: Für die Aktien des Server- und Storagespezialisten, deren Rekordrally jüngst von herausragenden Geschäftszahlen des Konkurrenten Dell neue Nahrung bekommen hatte, zeichnen sich weitere Kursgewinne von 5,3 Prozent ab. Dabei legt das Unternehmen erst nach Börsenschluss die eigenen Quartalszahlen vor.

    Außerhalb der Tech-Branche können sich die Anleger beim Logistikriesen Fedex auf Kursgewinne von immerhin 0,6 Prozent freuen. Analyst Jordan Alliger von der US-Investmentbank Goldman Sachs senkte zwar seine Schätzungen und sein Kursziel für die Aktien, um die Abspaltung des Frachtgeschäfts zu berücksichtigen. Der Markt sollte das künftig alleine unter der alten Fedex firmierende Paketgeschäft aufgrund einer günstigeren Kostenstruktur aber optimistisch sehen, betonte der Experte, der weiter zum Kauf rät./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 426,8 auf Tradegate (01. Juni 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,59 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +42,11 %/+65,79 % bedeutet.




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