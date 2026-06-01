JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Buy" belassen. In der Vorwoche hatte Analyst Giles Thorne in einem fiktiven "Brief an Brüssel" die Wettbewerbshüter aufgefordert, ihre Kartellauflagen gegen Prosus im Zuge der Übernahme von Just Eat zu überprüfen. Diese hatten dazu geführt, dass Prosus den Anteil an Delivery Hero abbauen musste, und so Uber einen Übernahmevorstoß ermöglicht. In einem weiteren fiktiven Schreiben begrüßte er nun die tatsächliche Überprüfung der Auflagen. Er sieht Prosus als Vertreter der europäischen Souveränität im Technologie-Bereich./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 07:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 07:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 36,78EUR auf Tradegate (01. Juni 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42,50

Kursziel alt: 42,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,50 € , was eine Steigerung von +13,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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