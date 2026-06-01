🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet Registered (C)

    Cohere-Chef

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Talente von Aleph Alpha bleiben nach Fusion in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Cohere übernimmt Aleph Alpha und sichert Talente
    • Deutschland bleibt zweiter Hauptsitz und Standort
    • Fokus auf sichere KI für regulierte Branchen global
    Cohere-Chef - Talente von Aleph Alpha bleiben nach Fusion in Deutschland
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HEILBRONN (dpa-AFX) - Nach der geplanten Fusion mit dem Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha will der kanadische KI-Anbieter Cohere die Talente des Unternehmens und seine Präsenz in Deutschland erhalten und ausbauen. Deutschland solle zweiter Hauptsitz bleiben, machte Cohere-Chef Aidan Gomez im Gespräch mit der dpa im Rahmen der Tech-Konferenz in Heilbronn deutlich.

    Aleph Alpha und Cohere hatten am 24. April eine "transatlantische Fusion" angekündigt. De facto handelt es sich aber um eine Übernahme von Aleph Alpha durch Cohere. Durch die Transaktion entsteht einer der größten KI-Konzerne außerhalb der Vereinigten Staaten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    675,11€
    Basispreis
    5,46
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    593,62€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die beiden Unternehmen wollen "eine sichere Alternative für den KI-Einsatz in regulierten Branchen schaffen". Potenzielle Kunden sind keine privaten Nutzer, sondern neben der Verwaltung auch Organisationen der sogenannten kritischen Infrastruktur: Finanzen, Verteidigung, Energie, Telekommunikation und Gesundheitswesen. "Es wird ein globaler KI-Champion entstehen", kommentierte Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) die geplante Fusion kürzlich vor Journalisten.

    "Wir wollen die Talente unbedingt in Deutschland halten, und wir möchten unsere Präsenz in Deutschland weiter ausbauen, um die Welt zu bedienen", sagte Gomez der dpa in Heilbronn. Es soll zwei Hauptsitze in Kanada und in Deutschland geben. "Wir werden die Unterstützung der kanadischen und der deutschen Regierung haben, zwei der wichtigsten Akteure innerhalb der G7."

    Beide Regierungen hätten sich entschieden, im internationalen Wettbewerb anzutreten, sagte Gomez. Dort sei Europa nicht chancenlos. "Es gibt einfach die Furcht, dass wir nicht fähig sind. Und das ist es, was uns zurückhält", sagte der Cohere-Chef.

    "Es muss ein Kulturwandel stattfinden."

    Es fehle Europa im weltweiten KI-Wettbewerb nicht an Talent, Unternehmen oder Kapital - sondern an Willen und Selbstvertrauen. "Wir brauchen die Willenskraft und den Glauben an uns selbst, um Ressourcen in Projekte zu stecken und sie auszuweiten, und genau das hat in den letzten 25 Jahren gefehlt. Es muss ein Kulturwandel stattfinden." Das Ziel seines Unternehmens sei es, global zu konkurrieren.

    Aleph Alpha wurde 2019 in Heidelberg gegründet. Es galt lange als eines der bedeutendsten deutschen Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Bei der schnelllebigen und teuren Entwicklung großer Sprachmodelle konnte die Firma aber nicht mit Anbietern wie ChatGPT, Google und Meta mithalten./utz/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 544,5 auf Tradegate (01. Juni 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +2,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 825,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 725,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 908,00USD was eine Bandbreite von +37,08 %/+71,68 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Cohere-Chef Talente von Aleph Alpha bleiben nach Fusion in Deutschland Nach der geplanten Fusion mit dem Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha will der kanadische KI-Anbieter Cohere die Talente des Unternehmens und seine Präsenz in Deutschland erhalten und ausbauen. Deutschland solle zweiter Hauptsitz bleiben, machte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     